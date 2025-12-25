সুন্দরবনে ‘বাঘের তাড়া খেয়ে’ লোকালয়ের কাছে হরিণ

সুন্দরবনে ‘বাঘের তাড়া খেয়ে’ লোকালয়ের কাছে হরিণ
সুন্দরবনের গভীর অরণ্য থেকে নদী পেরিয়ে প্রায় লোকালয়ের কাছাকাছি ছুটে আসে একটি হরিণ। পরে স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সহায়তায় এটিকে বনভূমিতে অবমুক্ত করে বন বিভাগ।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের বুড়িগোয়ালিনী স্টেশনের আওতাধীন শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নের দৃষ্টিনন্দন এলাকাসংলগ্ন খোলপেটুয়া নদী থেকে হরিণটি উদ্ধার করে বন বিভাগ। কর্মকর্তা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, বাঘের তাড়ায় দিশাহারা হয়ে হরিণটি নদী পেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে।
দৃষ্টিনন্দন এলাকার বাসিন্দা আফজাল গাজী জানান, আজ সকাল নয়টার দিকে দৃষ্টিনন্দন এলাকাসংলগ্ন বনের ভেতরে প্রথম হরিণটিকে দেখতে পান কয়েকজন। ভীত হরিণটি দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করছিল। একপর্যায়ে এটি খোলপেটুয়া নদীতে পড়ে যায়।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বুড়িগোয়ালিনী স্টেশনের কর্মকর্তা জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বন বিভাগের একটি দল। বিষয়টি নিশ্চিত করে কলাগাছিয়া ইকো ট্যুরিজম কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিবেন মজুমদার জানান, তাঁরা নদী থেকে হরিণটিকে উদ্ধার করেন। পরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে এটিকে সাতক্ষীরা রেঞ্জের ইকো ট্যুরিজম কেন্দ্র কলাগাছিয়া–সংলগ্ন সুন্দরবনে অবমুক্ত করা হয়।
বুড়িগোয়ালিনী স্টেশনের কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণ করা হচ্ছে বাঘের তাড়া খেয়ে নদী পেরিয়ে হরিণটি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। পরে নদীতে পড়ে যায়। নদী থেকে উদ্ধার করা হরিণটি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। তাই এটিকে সুন্দরবনের নিরাপদ পরিবেশ কলাগাছিয়ায় অবমুক্ত করা হয়েছে।