রাজশাহীতে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াত প্রার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ

রাজশাহীতে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াত প্রার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী ও তানোর) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি। তিনি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির।
গতকাল রোববার যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক এবং অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির প্রধান মোছা. কামরুন নাহার স্বাক্ষরিত নোটিশে এ নির্দেশ দেওয়া হয়।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, অভিযোগকারী মো. মেহেদী হাসান লিখিত অভিযোগ ও ভিডিও ফুটেজ পাঠিয়েছেন। এতে বলা হয়, গোদাগাড়ী উপজেলার রিশিকুল ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের একটি উঠান বৈঠকে মো. মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য দেওয়া হয়। একই সঙ্গে প্রকাশ্যে ‘দাঁড়িপাল্লা’ প্রতীকে ভোট চাওয়া হয় এবং তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করা হয়।
ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ‘সবকিছু এদের কাছে নিরাপদ নয়। মুজিবুর রহমান একজন ভালো মানুষ। আগামীতে নিরাপত্তাপূর্ণ স্বাধীন বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য ন্যায়ের পক্ষে, আল-কুরআনের পক্ষে সবাই মিলে দাঁড়িপাল্লাকে বিজয়ী করবেন।’—এ ধরনের বক্তব্য সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা–২০২৫-এর ১৫, ১৬ ও ১৮ নম্বর বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।
নোটিশে আরও বলা হয়, এসব কর্মকাণ্ড নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম হিসেবে গণ্য হওয়ায় তদন্ত শেষে সুপারিশসহ প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে পাঠানো হতে পারে। কেন এ ধরনের প্রতিবেদন পাঠানো হবে না, সে বিষয়ে ২০ জানুয়ারি বেলা সাড়ে ১১টায় রাজশাহী যুগ্ম জেলা জজ প্রথম আদালতে নিজে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে মো. মুজিবুর রহমানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এ ব্যাপারে প্রার্থী মুজিবুর রহমানকে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ধরেননি।