‘এহন অনেক ঠান্ডা, কম্বলডা ফায়া একটু আরাম ফায়াম’

প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগ
‘এহন অনেক ঠান্ডা, কম্বলডা ফায়া একটু আরাম ফায়াম’
প্রায় ২০ বছর আগে স্বামীকে হারিয়েছেন নূরেছা বানু (৭৫)। উপার্জন করার মতো কেউ নেই। খেয়ে না খেয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার কিশোরগঞ্জে শীত অনেক বেশি। তীব্র শীতে কষ্টে ছিলেন নূরেছা বানু। আজ প্রথম আলো ট্রাস্টের পক্ষ থেকে কম্বল পেয়ে মহাখুশিতে তিনি বললেন, ‘এহন অনেক ঠান্ডা। কম্বলডা ফায়া ভালা অইছে। একটু আরাম ফায়াম।’
নূরেছা বানুর মতো হাওরাঞ্চলের শীতার্ত ও সুবিধাবঞ্চিত ২৪০ জনকে শনিবার প্রথম আলো ট্রাস্টের পক্ষ থেকে কম্বল দেওয়া হয়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়নের ধলিয়াকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ কম্বল বিতরণ করা হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে প্রথম আলো বন্ধুসভার কিশোরগঞ্জের সদস্যরা।
কম্বল পেয়ে ৭০ বছর বয়সী আশিদ মিয়া বলেন, ‘এইবার ঠান্ডা অনেক বেশি ফড়ছে। হাওরের বাতাসে শরীলও কাফনি উডে। রাইতে ঘুমাইতে ফারি না। কম্বলডা গায়ে দিয়া এহন একটু শান্তি পাইছি।’ মল্লিকা বেগম (৬৫) নামের এক নারী বলেন, ‘কয়েক দিন ধইরা শীতে টিরটির করতাছি। আজগর রাইতে অনেক আরামে ঘুমায়াম।’
গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বন্ধুসভার সদস্যরা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় প্রকৃত শীতার্ত মানুষের তালিকা প্রস্তুত করেন। তালিকা অনুযায়ী আজ সকালে ধলিয়ায়াকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জড়ো হন আশপাশের পাঁচ গ্রামের ২৪০ জন বাসিন্দা। পরে টোকেন দেখে তাঁদের হাতে কম্বল তুলে দেন বন্ধুসভার সদস্যরা।
কম্বল পেয়ে রহিমা বেগম (৭২) বলেন, ‘এরুম বয়সে শীতে খুব কষ্ট ফাই। রাইতে ঘুমাইতে ফারি না। কেউ খবরও নেয় না। আজগো কম্বল ফাইয়া খুব ভালা লাগতাছে।’
কম্বল বিতরণের সময় স্থানীয় কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মো. ওবায়দুল্লাহ নামের একজন বলেন, প্রথম আলোর উদ্যোগে এসব সামাজিক কার্যক্রম খুবই প্রশংসার দাবিদার। তীব্র শীতে হাওরাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এখানে অন্য এলাকার তুলনায় শীতের তীব্রতা বেশি। প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ায় অনেকের সহায়তা এলাকায় পৌঁছায় না। প্রথম আলো ট্রাস্টের মতো এসব অসহায় মানুষের পাশে অন্যদেরও এগিয়ে আসা উচিত।
এ সময় বন্ধুসভার উপদেষ্টা হোছেন আলমগীর, সহসভাপতি নাজমুল হক, সাধারণ সম্পাদক মোজাহিদুল ইসলাম, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক উমর নাসিফ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাদিয়া খান মিল্কি, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক তাহফিম বিন আজিজ, বইমেলা সম্পাদক ফারিয়া জাহান নেলী, কার্যনির্বাহী সদস্য তাহিয়া তাবাসসুম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
শীতার্তদের সহায়তায় আপনিও এগিয়ে আসুন:
শীতার্ত মানুষের সহযোগিতায় আপনিও এগিয়ে আসতে পারেন। সহায়তা পাঠানো যাবে ব্যাংক ও বিকাশের মাধ্যমে। হিসাবের নাম: প্রথম আলো ট্রাস্ট/ত্রাণ তহবিল, হিসাব নম্বর: ২০৭ ২০০ ১১১৯৪, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, কারওয়ান বাজার শাখা, ঢাকা। পাশাপাশি বিকাশে সহায়তার অর্থ পাঠাতে পারেন: ০১৭১৩০৬৭৫৭৬ এই মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বরে। এ ছাড়া বিকাশ অ্যাপে ডোনেশন অপশনের মাধ্যমেও অনুদান পাঠাতে পারেন।