আওয়ামী ফ্যাসিস্টরা আবার লগি-বইঠার কালচার ফিরিয়ে আনছে: আরিফুল হক চৌধুরী
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ফ্যাসিস্টরা দেশে আবার লগি-বইঠার কালচার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, ফ্যাসিস্টরা দেশে নৈরাজ্য ও অস্থিরতা তৈরি করতে চাইছে। তারা তাণ্ডব চালাচ্ছে। অতীতে আগুন দিয়ে মানুষ মেরেছে। লগি-বইঠা দিয়ে মানুষ মেরেছে। এসবের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।
আজ রোববার বিকেলে সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক জরুরি মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আরিফুল হক চৌধুরী এ কথা বলেন। জেলা ও মহানগর বিএনপি এবং অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর এ সভা ছিল। বিকেল পাঁচটায় সভা শেষ হয়।
নিজেরা আইন হাতে তুলে না নিয়ে দুষ্কৃতিকারীদের পুলিশে দেওয়ার আহ্বান জানান আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, সিলেটে রাজনৈতিক সংস্ক্ ভালো ছিল। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি চমৎকার ছিল। কিন্তু পলাতক ফ্যাসিস্টরা সেই সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে চাইছে। সাধারণ মানুষ নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগের এমন কার্যক্রম ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছে।
সভায় বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ সিদ্দিকী, কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র ঋণবিষয়ক সহসম্পাদক আবদুর রাজ্জাক, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট-৬ আসনের সংসদ সদস্য এমরান আহমদ চৌধুরী, সিলেট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কাহের, মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী, সাবেক আহ্বায়ক আবদুল কাইয়ুম প্রমুখ বক্তব্য দেন।
সভায় জানানো হয়, দেশব্যাপী সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আগামী মঙ্গলবার বেলা তিনটায় সিলেট নগরের রেজিস্ট্রারি মাঠ থেকে একটি গণমিছিল বের হবে।