জেলা

কক্সবাজারের হোটেল থেকে ১,৯৩৮টি আইফোনসহ ছয় চীনা নাগরিক গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
চকরিয়া, কক্সবাজার
কক্সবাজারে গ্রেপ্তার চীনা নাগরিকদের আদালতে নেওয়া হয়ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজার শহরের একটি হোটেল থেকে ১ হাজার ৯৩৮টি আইফোন, ৪০টি ল্যাপটপ ও যোগাযোগ সরঞ্জামসহ চীনের ছয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অনলাইনভিত্তিক প্রতারণার অভিযোগে করা মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

বৃহস্পতিবার রাত থেকে গতকাল শুক্রবার সকাল পর্যন্ত শহরের হোটেল সি-প্যালেসে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে শুক্রবার বিকেলে তাঁদের কক্সবাজার আমলি আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

কক্সবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অহিদুর রহমান বলেন, রামু থানায় করা একটি অভিযোগের সূত্র ধরে ঢাকার পুলিশের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হোটেলটিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ছয় চীনা নাগরিককে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি ১ হাজার ৯৩৮টি আইফোন ও ৪০টি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া বিদেশি পুলিশের ব্যবহৃত যোগাযোগ সরঞ্জামের মতো কিছু সামগ্রীও পাওয়া গেছে।

রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে ফজলুল হক বলেন, অনলাইনভিত্তিক প্রতারণার অভিযোগে গতকাল বৃহস্পতিবার পুলিশ বাদী হয়ে সাইবার সুরক্ষা আইনে করা মামলায় ওই ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অন্তত দুই মাস ধরে চীনা ও তাইওয়ানি কিছু নাগরিক কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভ সড়কের দুটি হোটেল ভাড়া নিয়ে অবস্থান করছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অনলাইনভিত্তিক প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে।

এ ঘটনায় ছয় চীনা নাগরিকের বিরুদ্ধে রামু থানায় সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলা হয়েছে। মামলায় তাঁদের অনলাইন প্রতারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনা হয়েছে।

রামু থানার ওসি এ কে ফজলুল হক বলেন, এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্য ব্যক্তিদেরও আইনের আওতায় আনতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

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