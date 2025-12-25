সাবেক স্ত্রীকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে হত্যা, পিটুনি দিয়ে তরুণকে পুলিশে সোপর্দ

সাবেক স্ত্রীকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে হত্যা, পিটুনি দিয়ে তরুণকে পুলিশে সোপর্দ
নাটোরের লালপুরে সাবেক স্ত্রীকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে রবিন হোসেন (২৩) নামের এক তরুণের বিরুদ্ধে। স্থানীয় লোকজন হাতেনাতে ওই তরুণকে আটক করে পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার শোভ দিয়াড়পাড়া গ্রামে নাটোর-আব্দুলপুর রেলপথের পাশে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নারীর নাম তান্নি খাতুন (২০)। তিনি একই উপজেলার নাবীরপাড়া গ্রামের জিল্লুর রহমানের মেয়ে। অভিযুক্ত রবিন হোসেন একই উপজেলার চণ্ডীগাছা এলাকার কছিম উদ্দিনের ছেলে।
এলাকাবাসীর বরাত দিয়ে লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবর রহমান জানান, তান্নি ও রবিনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। রবিন চাকরিতে প্রবেশের পর বিয়ে করতে অসম্মতি জানালে তান্নি বিয়ের দাবিতে অনশন করেন। পরে উভয় পরিবারের সম্মতিতে তাঁদের বিয়ে হয়। বনিবনা না হওয়ায় বিয়ের ছয় মাস পর তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। পরে তাঁরা অন্যত্র বিয়ে করেন।
ওসি মজিবর রহমান বলেন, সম্প্রতি তান্নির সঙ্গে রবিনের আবার যোগাযোগ হয়। ছুটিতে এসে রবিন আজ বিকেলে তান্নিকে নিয়ে বেড়াতে বের হন। শোভ দিয়াড়পাড়া এলাকায় রেলপথের পাশে বসে গল্প করার এক পর্যায়ে তান্নিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করেন রবিন। এ সময় আশপাশের জমিতে কর্মরত শ্রমিকেরা বিষয়টি দেখে সেখানে ছুটে যান এবং রবিনকে হাতেনাতে আটক করে পিটুনি দেন। খবর পেয়ে লালপুর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রবিনকে হেফাজতে নেয়। ঘটনাস্থল ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পরে তাঁকে ওই থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউর রহমান বলেন, লালপুর থানা-পুলিশের মাধ্যমে তাঁরা রবিন নামের এক তরুণকে হেফাজতে নিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সাবেক স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে।