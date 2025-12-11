ইউটিউব দেখে মাশরুম চাষ, শাহজাদীর মাসে আয় ৩০ হাজার টাকা

ইউটিউব দেখে মাশরুম চাষ, শাহজাদীর মাসে আয় ৩০ হাজার টাকা
শাহজাদী বেগমের (৩৫) স্বামী একটি বেসরকারি সংস্থায় (এনজিও) চাকরি করেন। স্বামীর একার আয়ে সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে নিজেও কিছু করার ভাবনা আসে তাঁর মাথায়। ইউটিউবে মাশরুম চাষে মানুষের সফলতার গল্প শুনে তিনি উদ্বুদ্ধ হন। এখন তিনি সফল উদ্যোক্তা।
প্রথম দিকে স্থানীয় লোকজন শাহজাদী বেগমকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলেও তাঁর সফলতা দেখে অনেকেই এখন মাশরুম চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। স্বল্প পরিসরে বাড়িতে মাশরুম চাষ শুরু করা শাহজাদীর এখন মাসে আয় ৩০ হাজার টাকার মতো।
নওগাঁর আত্রাই উপজেলার আহসানগঞ্জ ইউনিয়নের সিংসাড়া গ্রামের বাসিন্দা শাহজাদী। তিনি ওই গ্রামের বাবলুর রহমানের স্ত্রী। সম্প্রতি শাহজাদীর সঙ্গে কথা হয় তাঁর মাশরুম প্রকল্পে। দুই সন্তানের এই মা সংসার সামলে বাড়ির পাশে গড়ে তোলা প্রকল্পে মাশরুমের পরিচর্যা ও বাজারজাত করার কাজ করেন।
১০ হাজার টাকা পুঁজিতে শুরু
কীভাবে এ কাজে যুক্ত হলেন, তা জানতে চাইলে শাহজাদী বেগম বলেন, ‘প্রথম দিকে হাঁস-মুরগি পালন ও বাসাবাড়ির সামনে সবজি চাষ করতাম। কিন্তু তাতে সংসারে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য আসত না। একদিন ইউটিউবে মাশরুম চাষ নিয়ে একটি ভিডিও দেখে উদ্বুদ্ধ হই। মাশরুম চাষে আগ্রহ দেখালে স্বামী তাঁর পরিচিত একজন কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে বগুড়া থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করেন। চাষাবাদের পদ্ধতি ইউটিউব দেখে আয়ত্ত করে মাশরুম চাষ শুরু করি। আত্রাই উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের কর্মকর্তারাও বুদ্ধিপরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।’
শাহজাদী বলেন, মাত্র ১০ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে ২০২৩ সালে তিনি মাশরুম চাষ শুরু করেন। বসবাসের ঘরের পাশে একটি আধা পাকা ঘর ও একটি মাটির ঘরকে মাশরুম চাষের উপযোগী করেন। শুরুতে ৫০টি সিলিন্ডারে (পলিথিন ও খড়ে মোড়ানো স্পঞ্জ প্যাকেট) মাশরুম চাষ শুরু করেন। বর্তমানে সেখানে ৪০০টি সিলিন্ডার বা স্পঞ্জ আছে। প্রতিদিন তাঁর প্রকল্পে ৫ থেকে ৬ কেজি মাশরুম বিক্রি হয়। প্রতি কেজি মাশরুমের বর্তমান পাইকারি বাজার দর ৩০০ টাকা। মাসে ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকার মাশরুম বিক্রি হয়। খরচ বাদ দিয়ে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা মাসে আয় করছেন তিনি।
অনেকেই আগ্রহ দেখান, তিনিও শেখান
শাহজাদী বেগমের সফলতা দেখে এখন অনেকেই মাশরুম চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘অনেকেই আমারটা দেখে মাশরুম চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। আমার কাছে প্রকল্প দেখছেন। যতটুকু জানি, তাঁদের হাতে–কলমে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছি।’
মাশরুম চাষ খুবই সম্ভাবনাময় উল্লেখ করে আত্রাই উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা প্রসেনজিৎ তালুকদার বলেন, ‘মাশরুম উদ্যোক্তা তৈরিতে সরকারের পক্ষ থেকে নানা ধরনের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। মাশরুম প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তা শাহাজাদীকে আমরা মাশরুম উৎপাদনের জন্য আনুসাঙ্গিক সব শিখিয়ে দিয়েছি। শাহজাদীর দেখাদেখি বর্তমানে অনেকেই মাশরুম চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। আমাদের কাছে মাশরুম চাষ সম্পর্কে জানতে অনেকেই আসছেন।’
মাশরুমের উপকারিতা সম্পর্কে এই কর্মকর্তা বলেন, মাশরুম রোগ প্রতিরোধক্ষমতা ও হজমশক্তি বাড়ায়, মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখে, হৃদ্রোগ ও ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে, ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এতে ভিটামিন, খনিজ, প্রোটিন, অ্যান্টি–অক্সিডেন্টসহ বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান থাকে।
আরও বড় পরিসরে করার চিন্তা
শাহজাদী বেগম বলেন, বর্তমানে দেশে মাশরুমের ব্যাপক চাহিদা আছে। চাহিদা থাকলেও উৎপাদন কম হওয়ায় ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী তিনি মাশরুম সরবরাহ করতে পারছেন না। ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে মাশরুম চাষ করতে চান তিনি।
শাহজাদীর তথ্যমতে, ৩০ থেকে ৩৪ দিনের মধ্যে মাশরুম বিক্রির উপযোগী হয়। চাষের ২৫ থেকে ২৭ দিনের মধ্যে তা তুলে শুকানো হয়। এর এক সপ্তাহের মধ্যে সেগুলো বিক্রি করা হয়। কাঁচা ৩০০ ও শুকনা ২ হাজার টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। তাঁর নির্দিষ্ট কয়েকজন ক্রেতা আছেন, যাঁদের কাছে তিনি কাঁচা ও শুকনা মাশরুম পৌঁছে দেন।
মাশরুম বিক্রির আয় দিয়ে সংসারের খরচ চালানোর পাশাপাশি সন্তানদের লেখাপড়ায় ব্যয় করছেন বলে জানান শাহজাদী বেগম। তিনি বলেন, শীতকালে তাপমাত্রা কম থাকায় এখন উৎপাদন বেশি হচ্ছে। তবে গরমের সময় তাপমাত্রা বেশি থাকায় চাষাবাদ করতে সমস্যা হয়। তখন তিন থেকে চার মাস চাষাবাদ বন্ধ রাখেন। বর্ষা ও শীতকাল মাশরুম চাষের উপযোগী।