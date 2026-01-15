আগামীকাল থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, আছে যত নির্দেশনা

আগামীকাল থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, আছে যত নির্দেশনা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে। ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষায় যেকোনো ধরনের জালিয়াতি বা কারসাজি ঠেকাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৎপর আছে।
দ্বিতীয়বারের মতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল—পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) মাঈন উদ্দিন এ তথ্য জানান।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এবারের ভর্তি পরীক্ষায় মোট ৪ হাজার ১৭টি আসনের বিপরীতে ৩টি ইউনিট মিলিয়ে ২ লাখ ৭২ হাজার ৬২৬ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবেন। এর মধ্যে এ (মানবিক) ইউনিটে ১ লাখ ১৫ হাজার ৫১৫ জন, বি (ব্যবসায়) ইউনিটে ৩০ হাজার ৮৮৬ জন এবং সি (বিজ্ঞান) ইউনিটে ১ লাখ ২৬ হাজার ২২৫ জন চূড়ান্ত আবেদন করেছেন।
পরীক্ষার সময়সূচি
আগামীকাল বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত দুই পালায় সি ইউনিটের পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হবে এবারের ভর্তি পরীক্ষা। এরপর ১৭ জানুয়ারি এ ইউনিট দুই পালায় এবং ২৪ জানুয়ারি বি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা এক পালায় অনুষ্ঠিত হবে। এক ঘণ্টাব্যাপী এ পরীক্ষা এমসিকিউ পদ্ধতিতে নেওয়া হবে।
কোন কেন্দ্রে কতজন পরীক্ষার্থী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ৬৮ হাজার ৪৯০ জন, ঢাকা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ১ লাখ ১৯ হাজার ১৯ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ১৭ হাজার ৬৪৬ জন, খুলনা অঞ্চলে ২৩ হাজার ৯০৯ জন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ রংপুর ভেন্যুতে ৩৮ হাজার ২৫৭ জন এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ৫ হাজার ৩০৫ জন পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য সুযোগ-সুবিধা
ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সহ-উপাচার্য মাঈন উদ্দীন। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, পরীক্ষার্থীদের সহায়তায় ক্যাম্পাসে ১০টি হেল্পডেস্ক, অভিভাবকদের জন্য ১১টি টেন্ট ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যানবাহন নিয়ন্ত্রণে সকাল সাড়ে ৯টার পর ক্যাম্পাসের প্রধান সড়কগুলোতে সাধারণ যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সহায়তায় নিয়োজিত থাকবে বিএনসিসি, রোভার স্কাউট ও ফিজিক্যালি ডিজঅ্যাবলড ফোরামের সদস্যরা।
প্রতিটি একাডেমিক ভবনের প্রবেশপথে বিএনসিসি, রোভার স্কাউট ও রেঞ্জার নিয়োজিত থাকবে। ক্যাম্পাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিচ্ছন্নতাকর্মী ছাড়াও ৬০ জন কোয়ান্টাম সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবী নিয়োজিত থাকবেন। সিনেট ভবনের সামনে অস্থায়ী পুলিশ কন্ট্রোল বক্স স্থাপন করা হয়েছে। ভর্তি জালিয়াতি ও প্রক্সি কাণ্ডে জড়িত থাকলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পরীক্ষার্থীদের জন্য যত নির্দেশনা
এ বছর পরীক্ষার্থীদের শুধু একটি প্রবেশপত্র ইস্যু করা হয়েছে। যাঁরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারেননি, তাঁরা পরীক্ষা শুরুর ২ দিন আগে ডাউনলোড করতে পারবেন। অগ্রহণযোগ্য সেলফির জন্য যাঁদের প্রবেশপত্র ইস্যু করা হয়নি, তাঁরা পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা আগপর্যন্ত সেলফি ও ছবি আপলোড করার জন্য আইসিটি সেন্টারে যোগাযোগ করলে প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে। পরীক্ষার হলে কোনো ধরনের ক্যালকুলেটর বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্লুটুথ, মুঠোফোন আনা যাবে না। পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে অবশ্যই আসন গ্রহণ করতে হবে। ভর্তিসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।