সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে নিহত
সুনামগঞ্জে আসামিদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন
সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় আদালত প্রাঙ্গণে সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে শরীফা আক্তার (২৮) নামের এক নারী হত্যার ঘটনায় জড়িত সব আসামিকে দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।
আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ধর্মপাশা উপজেলা পরিষদের সামনের সড়কে এই কর্মসূচি পালিত হয়। এতে ধর্মপাশা ও নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার লোকজন অংশ নেন।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন মোহনগঞ্জ পৌর বিএনপির সহসভাপতি শহীদুল ইসলাম, সাবেক কাউন্সিলর মানিক তালুকদার, নিহত শরীফা আক্তারের মা সাজিদা আক্তার, দেওথান গ্রাম জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা হাবিব উল্লাহ, নারীনেত্রী জয়নাহার বেগম, মোহনগঞ্জ সরকারি ডিগ্রি কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক তাসলিমা আক্তার প্রমুখ।
নিহত শরীফার ফুফাতো বোন ফরিদা আক্তার (৫০) বলেন, ‘আমার মামাতো বোন শরীফা খুবই শান্ত স্বভাবের মেয়ে ছিল। তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সব আসামিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে তাদের ফাঁসি দিতে হবে।’
ধর্মপাশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এনামুল হক বলেন, ‘এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। মামলার প্রধান আসামি আক্তার হোসেনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে।’
৬ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ধর্মপাশা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রাঙ্গণে শরীফা আক্তারকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন তাঁর সাবেক স্বামী আক্তার হোসেন। ছয় মাস আগে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল।