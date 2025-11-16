বামনায় চার প্রতিষ্ঠানে ঝোলানো হলো তালা, কাগজে লেখা ‘শাটডাউন সফল হোক’

বামনায় চার প্রতিষ্ঠানে ঝোলানো হলো তালা, কাগজে লেখা ‘শাটডাউন সফল হোক’
বরগুনার বামনার সরকারি-বেসরকারি চারটি প্রতিষ্ঠানে তালা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পাশেই সাঁটানো কাগজে লেখা ছিল ‘১৬-১৭ই নভেম্বর সর্বাত্মক শাটডাউন সফল ও সার্থক হোক’।
বামনা সরকারি ডিগ্রি কলেজ, বুকাবুনিয়া ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়, বুকাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় ও বুকাবুনিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই ঘটনা ঘটে। নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা গতকাল শনিবার গভীর রাতের কোনো এক সময় এ ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে ধারণা স্থানীয় বাসিন্দাদের।
আজ রোববার সকালে বামনা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হাসিব রহমানের ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে প্রতিষ্ঠানগুলোর ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ১৬ ও ১৭ নভেম্বর সর্বাত্মক শাটডাউন কর্মসূচির সমর্থনে বরগুনার বামনা উপজেলার বুকাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বুকাবুনিয়া ভূমি কার্যালয় এবং বুকাবুনিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গেট তালাবদ্ধ। এর কিছু আগে অপর একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, ১৬ ও ১৭ নভেম্বর সর্বাত্মক শাটডাউন কর্মসূচির সমর্থনে বরগুনার বামনা সরাসরি কলেজের গেট তালাবদ্ধ।
বুকাবুনিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অঞ্জন চ্যাটার্জি বলেন, ‘সকালে এসে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকেরা স্কুল গেটে শিকল দিয়ে তালা মারা দেখতে পান। পরে পুলিশকে খবর দিয়ে তালা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তারপর নিয়মিত ক্লাস চলছে, তবে বিষয়টির সঙ্গে কারা জড়িত, তা আমাদের জানা নেই।’
বিদ্যালয়ের নৈশপ্রহরী আলতাফ হোসেনের বরাত দিয়ে প্রধান শিক্ষক আরও জানান, গতকাল দিবাগত রাত একটার দিক মুখমণ্ডল ঢাকা অবস্থায় দূরে এক ব্যক্তিকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন আলতাফ, পরে ওই লোকটিকে চলে যেতে দেখেছেন।
খবর শুনে দ্রুত পুলিশ এসব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে জানিয়ে বামনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলোতে অভ্যন্তরীণ কোন্দল রয়েছে। এসব কারণে এ ঘটনা ঘটেছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।