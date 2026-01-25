তারেক রহমান রাজশাহী আসছেন বুধবার, ‘বৃহৎ ও ঐতিহাসিক’ সমাবেশের প্রস্তুতি
আগামী বুধবার রাজশাহীতে আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ উপলক্ষে গতকাল শনিবার রাতে রাজশাহী সদর আসনের প্রার্থী ও চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মিজানুর রহমানের (মিনু) বাসায় একটি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, তারেক রহমানের এই সমাবেশ হবে ‘সর্বকালের বৃহৎ ও ঐতিহাসিক’।
তারেক রহমান রাজশাহীতে হাজী মোহাম্মদ মহসিন সরকারি বিদ্যালয় মাঠে (ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে) আগামী বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় সমাবেশে ভাষণ দেবেন। সভায় রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্য প্রার্থীরা উপস্থিত থাকবেন।
গতকাল প্রস্তুতি সভায় মিজানুর রহমান, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীন শওকত, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সাবেক উপমন্ত্রী নাটোর-২ আসনের প্রার্থী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার (দুলু), রাজশাহী-৬ আসনের প্রার্থী ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাইদ (চাঁদ), রাজশাহী-৫ আসনের প্রার্থী নজরুল ইসলাম, রাজশাহী-৪ আসনের ডিএম জিয়াউর রহমান, নাটোর-১ আসনের প্রার্থী ফারজানা শারমিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। রাজশাহী-১ আসনের প্রার্থী মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) শরীফ উদ্দিন ও রাজশাহী-৩ আসনের প্রার্থী শফিকুল হক বাইরে থাকায় উপস্থিত হতে পারেননি।
মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, চট্টগ্রামের পরেই রাজশাহীর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এখানে রাজশাহী নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ১৩টি নির্বাচনী এলাকার মানুষ উপস্থিত থাকবেন। এটা সর্বকালের সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক সমাবেশ হবে। এখানে নারী-পুরুষ প্রায় সমান সমান উপস্থিত থাকবেন। এ নিয়ে আজ রোববার সন্ধ্যায় তাঁদের আরও একটি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানের আগের দিন পর্যন্ত প্রতিদিনই তাঁরা এই সভা করবেন। তা ছাড়া রাজশাহী নগরের প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে তাঁদের প্রস্তুতি সভা হবে।