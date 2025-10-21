দেড় টন ইলিশসহ ৪৬ জেলে আটক, পাঁচজনকে কারাদণ্ড

নোয়াখালীর হাতিয়া
দেড় টন ইলিশসহ ৪৬ জেলে আটক, পাঁচজনকে কারাদণ্ড
সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ মাছ ধরার অপরাধে নোয়াখালীর হাতিয়ায় ৪৬ জেলেকে আটক করেছে নৌ পুলিশ ও উপজেলা মৎস্য বিভাগ। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাঁদের পাঁচজনকে ১৫ দিন করে কারাদণ্ড এবং বাকি জেলেদের এক লাখ সাত হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে হাতিয়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আলাউদ্দিন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এর আগে গতকাল সোমবার রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত অভিযানে এসব জেলেকে আটক করা হয়। অভিযানে পাঁচটি নৌকা থেকে প্রায় দেড় টন ইলিশ জব্দ করা হয়।
নৌ পুলিশ ও উপজেলা মৎস্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কিছু অসাধু জেলে হাতিয়ায় মেঘনা নদী থেকে ইলিশ শিকার করে আসছেন। গোপনে বিষয়টি জানতে পেরে অভিযান চালানো হয়।
হাতিয়ার ইউএনও মো. আলাউদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, জব্দ করা ইলিশের বেশির ভাগই জাটকা। সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরার কারণে পাঁচ জেলেকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে ৪১ জনকে জরিমানা করা হয়েছে।
হাতিয়া উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফাহাদ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, জব্দ করা ইলিশ উপজেলার প্রায় ৫০টি এতিমখানা ও মাদ্রাসা এবং স্থানীয় গরিব অসহায় মানুষদের বিতরণ করা হয়েছে।