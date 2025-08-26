পেকুয়ায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে জামায়াত নেতা নিহত

পেকুয়ায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে জামায়াত নেতা নিহত
কক্সবাজারের পেকুয়ায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে জাহাঙ্গীর আলম (৩৯) নামের জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় এক নেতা নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত নয়টার দিকে উপজেলার পেকুয়া সদর ইউনিয়নের ভোলাইয়াঘোনার তিন রাস্তার মাথা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত জাহাঙ্গীর আলম পেকুয়া সদর ইউনিয়ন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি পদে ছিলেন। তাঁর বাড়ি সদর ইউনিয়নের পূর্ব গোঁয়াখালী টেকপাড়া এলাকায়। স্থানীয় মইয়াদিয়া জামে মসজিদের খতিব ছিলেন তিনি।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার পূর্ব গোঁয়াখালী মসজিদে এশার নামাজ আদায় করে মোটরসাইকেলে পেকুয়া বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন জাহাঙ্গীর আলম। ভোলাইয়াঘোনা তিন রাস্তার মাথা এলাকায় পৌঁছালে তাঁর মোটরসাইকেলটির সঙ্গে উপজেলা পরিষদ থেকে বাইম্যাখালী সড়ক হয়ে আসা একটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এ সময় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। তাঁকে প্রথমে পেকুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে রাত ১১টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
সড়ক দুর্ঘটনায় জাহাঙ্গীর আলমের মৃত্যুর বিষয়টি পেকুয়া সদর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য সাজ্জাদ হোসেন প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, জাহাঙ্গীর আলমের মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়া অপর মোটরসাইকেলটি খুবই দ্রুতগতিতে চলছিল। একজন তরুণ সেটি চালাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার পর পরই ওই তরুণ মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে গেছেন।
পেকুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিরাজুল মোস্তফা বলেন, ‘সড়ক দুর্ঘটনায় জামায়াত নেতার মৃত্যুর বিষয়টি শুনেছি। পরিবারের সঙ্গে পুলিশ কথা বলেছে। তারা দুর্ঘটনার বিষয়ে কোনো অভিযোগ করতে রাজি নয়।’