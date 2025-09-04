কেউ শিক্ষার্থী, কেউ দোকানের কর্মচারী, তারা মিলে কিশোর গ্যাং ‘এমবিএস’
চট্টগ্রাম নগরে কিশোর গ্যাংয়ের ৯ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে নগরের হামজারবাগ ও মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার সবার বয়স ১৬ থেকে ১৭-এর মধ্যে। কেউ শিক্ষার্থী আবার কেউ দোকানের কর্মচারী। তারা সবাই এমবিএস (মোহাম্মদপুর বয়েস সিন্ডিকেট) সদস্য।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান প্রথম আলোকে বলেন, আসামিরা সবাই কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য। এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সপ্তাহখানেক আগে এলাকায় এক ব্যক্তিকে মারধর করে তুচ্ছ ঘটনায়। সেই ঘটনায় করা মামলায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। আসামিদের গ্রেপ্তারে হামজারবাগ ও মোহাম্মদপুরে স্বস্তি ফিরে এসেছে।
গত বছরের মার্চে নগর পুলিশের করা এক জরিপে উঠে আসে, চট্টগ্রাম নগরে সক্রিয় প্রায় ২০০ কিশোর গ্যাং। এসব গ্যাংয়ের সদস্যসংখ্যা ১ হাজার ৪০০ জনের মতো। গত ছয় বছরে ৫৪৮টি অপরাধের ঘটনায় কিশোর গ্যাং জড়িত। তাদের প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় ৬৪ ‘বড় ভাই’ থাকার কথা সেই জরিপে উঠে আসে।
জরিপ অনুযায়ী পুলিশ জানায়, চট্টগ্রামের স্কুলগুলোতে অনুপস্থিত থাকা ৫৪ শতাংশ শিক্ষার্থীর বেশির ভাগই জড়িয়ে পড়েছে অপরাধে। নগরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, সামাজিক অস্থিরতা ও কিশোর গ্যাংয়ের উত্থানের কারণ খুঁজতে গিয়ে স্কুলপড়ুয়া ছাত্রদের অপরাধে জড়িয়ে পড়ার তথ্য পায় পুলিশ। এসব ছাত্র পর্নোগ্রাফি, সাইবার অপরাধ, ছিনতাই, চুরি, মাদক নেওয়া ও কেনাবেচা এবং অনলাইন জুয়ার মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এ ক্ষেত্রে তারা বেছে নেয় স্কুলের সময়টা।