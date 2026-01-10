ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া শতাধিক শিক্ষার্থী যোগ দিলেন ছাত্রদলে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া শতাধিক শিক্ষার্থী যোগ দিলেন ছাত্রদলে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া শতাধিক শিক্ষার্থী ছাত্রদলে যোগ দিয়েছেন। শনিবার বিকেলে শহরের শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা চত্বরে জেলা ছাত্রদল আয়োজিত অভিষেক ও মিলনমেলা অনুষ্ঠানে তাঁরা ছাত্রদলে যোগ দেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর-বিজয়নগর) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী দলের কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক ও জেলা সভাপতি খালেদ হোসেন মাহবুব ওরফে শ্যামল। তিনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যের আগে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে শহীদ ছাত্র-জনতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
খালেদ হোসেন মাহবুব বলেন, ‘ছাত্ররা যদি না এগোত, তাহলে কিন্তু এই জুলাই গণ–অভ্যুত্থান হতো না। এই ফ্যাসিস্ট সরকারেরও পতন হতো না। তারা সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। ছাত্ররা নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছিল, পরবর্তীতে কিন্তু ফ্যাসিস্টবিরোধী যত শক্তি আছে, সবাই নেপথ্যে থেকে ছাত্রদের সহায়তা করেছে। ছাত্রদলের নেতারাও কিন্তু নেপথ্যে থেকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে ও সহায়তা করেছে।’
বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘একটা সময় ছিল শুধু সরকারি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে এগিয়ে থাকত। এই জুলাই আন্দোলনে কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি এগিয়ে ছিল। ইরান, শ্রীলঙ্কা ও নেপালে যত জায়গাতেই বিপ্লব হচ্ছে, নেতৃত্বে দিচ্ছে ছাত্ররা। কারণ, তাদের কোনো পিছুটান নেই। আগামী দিনে এই জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের চেতনাকে ধরে রাখতে হবে।’
খালেদ হোসেন মাহবুব আরও বলেন, ‘বাস্তবতা হলো, যে চেতনা নিয়ে জুলাই গণ–অভ্যুত্থান করেছিলাম, সেই চেতনা কিন্তু আজকে ম্নান হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন থেকে শুরু সব জায়গাই ফ্যাসিস্টরা ফিরে এসেছে। ফ্যাসিস্টরা যে কাজ করে গেছে, সেগুলোর যেন পুনরাবৃত্তি না হয়, সেদিকে আমাদের কাজ করত হবে। তোমরা আমাদের দলে যোগ দিয়েছ। পুরোনো ধাঁচ থেকে ছাত্রদলকে একটি নতুন আঙ্গিকে সময়োপযোগী ছাত্রদলে পূরণ করব।’
জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মাইনুল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাজিদুর রহমান; সাবেক সহসভাপতি মোকাররম হোসেন; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে জেলায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক মোহাইমিনুল আজবীন; জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া ইউনিভার্সিটি অব ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিক্ষার্থী আশীষ ভৌমিক, তন্নী আক্তার; সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মাহিম উদ্দিন, ছাত্র সংগঠক সৈয়দ মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।