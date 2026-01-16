মাগুরায় মাদকের বিরুদ্ধে স্লোগান নিয়ে হাফ ম্যারাথন

মাগুরায় মাদকের বিরুদ্ধে স্লোগান নিয়ে হাফ ম্যারাথন
মাঘের শুরুতে শীতের তীব্রতা কিছুটা কমেছে। ভোর থেকেই আকাশে ঝলমলে রোদ। এমন আবহে মাগুরা জেলা স্টেডিয়াম চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে পাঁচ কিলোমিটারের হাফ ম্যারাথন। এতে অংশ নেয় তরুণ-তরুণী ও শিশুসহ বিভিন্ন বয়সী তিন শতাধিক মানুষ।
‘রান মাগুরা ২০২৬’ শিরোনামে এই আয়োজন করে ত্রিমাত্রিক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। অনুষ্ঠানের স্লোগান ছিল ‘মাদককে না বলো, মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই করো’। আজ শুক্রবার সকাল ৭টায় দৌড় শুরুর কথা থাকলেও এর আগেই নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীরা স্টেডিয়াম চত্বরে জড়ো হতে থাকে। দৌড় শুরুর আগে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জার্সি বিতরণ করা হয়। এর আগে গত এক মাস ধরে এ আয়োজনের নিবন্ধন কার্যক্রম চলেছে।
সকাল পৌনে ৮টায় স্টেডিয়াম চত্বর থেকে দৌড় শুরু হয়। এরপর নতুন বাজার, চৌরঙ্গী মোড়, ঢাকা রোড ও ভায়না মোড় হয়ে আবার স্টেডিয়াম চত্বর। পথে তিনটি স্থানে পানি ও নাশতার ব্যবস্থা করা হয়।
হাফ ম্যারাথনে অংশ নেওয়া সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষার্থী ফারদিন রেজা বলেন, তিনি নিয়মিত সাইকেল চালান এবং এবার প্রথম বন্ধুদের সঙ্গে হাফ ম্যারাথনে অংশ নিয়েছেন।
দৌড়ে প্রথম হওয়া ১০ জনকে ট্র্যাকস্যুট উপহার দেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রথম ২০০ জনকে মেডেল দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেন মাগুরার শালিখা উপজেলার হাসিবুল। তিনি বলেন, নিয়মিত এ ধরনের আয়োজন হলে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার সুযোগ তৈরি হবে।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ করেন শিল্পসচিব ও মাগুরার সন্তান মো. ওবায়দুর রহমান। তিনি বলেন, ত্রিমাত্রিক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন দীর্ঘদিন ধরে মাগুরায় যে সামাজিক ও সচেতনতামূলক কাজ করছে, তা প্রশংসনীয়। মাদকবিরোধী এ ধরনের উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক আবদুল্লাহ আল মাহমুদ ও পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান। সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ মোরসালিন শুভ বলেন, যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।