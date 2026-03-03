সিলেটে ঝোপে মিলল নারীর কঙ্কাল, পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা পুলিশের

সিলেটে ঝোপে মিলল নারীর কঙ্কাল, পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা পুলিশের
সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলায় ঝোপ থেকে একটি কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছে। কঙ্কালটি এক নারীর বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে শরীরের বিভিন্ন হাড় পাওয়া গেলেও একটি হাতের অংশ পাওয়া যায়নি। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে বিশ্বনাথ বাইপাস সড়কের একটি বাসার সীমানাপ্রাচীরের বাইরে ঝোপের মধ্যে পড়ে ছিল কঙ্কালটি।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাতে সিলেটের বিশ্বনাথের বাইপাস সড়কের পাশের একটি বাড়ির সীমানার বাইরে জমির ঝোপের মধ্যে মাথার খুলি, কঙ্কাল ও পাশে কিছু লম্বা চুল দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কঙ্কাল উদ্ধার করে।
সিলেটের বিশ্বনাথ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মাহবুবুর রহমান বলেন, ঝোপ থেকে উদ্ধার হওয়া কঙ্কালটি এক নারীর। তবে শরীরের বিভিন্ন হাড় পাওয়া গেলেও একটি হাতের অংশ পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার রহস্য ও নিহত ব্যক্তির নাম–পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছে। তিনি জানান, হাড়গুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।