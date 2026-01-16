ময়মনসিংহ-৫ আসনে বিএনপির প্রার্থীকে সমর্থন জাপার নেতা–কর্মীদের

ময়মনসিংহ-৫ আসনে বিএনপির প্রার্থীকে সমর্থন জাপার নেতা–কর্মীদের
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ময়মনসিংহ-৫ (মুক্তাগাছা) আসনে বিএনপির প্রার্থী জাকির হোসেনকে সমর্থন দিয়েছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) স্থানীয় নেতা–কর্মীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদসহ দলটির নেতা–কর্মীরা আনুষ্ঠানিকভাবে এই সমর্থন দেন।
বৃহস্পতিবার রাতে মুক্তাগাছা পৌরসভার পয়ারকান্দি পাড়াটঙ্গী এলাকায় উপজেলা ও পৌর জাতীয় পার্টি এবং অঙ্গসংগঠন আয়োজিত ওয়ার্ড প্রতিনিধি সভায় ময়মনসিংহ-৫ আসনে বিএনপির প্রার্থীকে সমর্থন জানানো হয়। আজ শুক্রবার বিকেলে বিএনপির প্রার্থী জাকির হোসেন ও উপজেলা জাতীয় পার্টির সদস্যসচিব মাহমুদুল হাসান প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
প্রতিনিধি সভায় জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, এবারের সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে দলীয় নেতা–কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি বিএনপির প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়েছেন। সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘এলাকার স্বার্থে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করছি, আমাদের এই সম্প্রীতির বন্ধন এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখবে।’
সভায় সভাপতিত্ব করেন পৌর জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক আবদুল মান্নান। সভায় অতিথি হিসেবে ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও ময়মনসিংহ–৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী জাকির হোসেনসহ বিএনপির নেতা–কর্মী এবং উপজেলা ও পৌর জাতীয় পার্টির নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
বিএনপির প্রার্থী জাকির হোসেন বলেন, ‘মুক্তাগাছার মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতির ঐতিহ্য রয়েছে। আমরা এলাকার উন্নয়নে সবাই একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে চাই। বিগত সময়ে এ সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা ভাটা পড়লেও, এখন আমাদের মধ্যে কোনো শত্রুতা নেই। আমরা একে অপরের পাশে থেকে এলাকার উন্নয়নে কাজ করব। জাতীয় পার্টি তাদের জায়গায় থাকবে, আমরা (বিএনপি) আমাদের জায়গায় থাকব। মুক্তাগাছাবাসীর মিলেমিশে থাকার একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আগে থেকেই রয়েছে।’
মুক্তাগাছা উপজেলা জাতীয় পার্টির সদস্যসচিব মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘এবারের নির্বাচনে আমাদের দলের প্রার্থী নেই। এতে দলের নেতা–কর্মীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। এ কারণে দলীয় নেতা–কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়ার্ড প্রতিনিধি সভা করে বিএনপির প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়েছি।’