দশমিনায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেপ্তার ১

দশমিনায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেপ্তার ১
পটুয়াখালীর দশমিনায় আজ রোববার ভোরে ঝটিকা মিছিল করেছেন নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীরা। মিছিলের একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় মো. হানিফ (৩৬) নামের এক যুবলীগ কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল পৌনে ছয়টার দিকে দশমিনা সরকারি কলেজ এলাকা থেকে মিছিলটি বের হয়ে উপজেলা পরিষদ চত্বরের আদালত এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের দশমিনা সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি মো. জায়েদ প্যাদা। পরে জায়েদ প্যাদা নিজের ফেসবুক আইডি থেকে মিছিলের একটি ভিডিও পোস্ট করেন। ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘অনেক দিন পরে আবারও রাজপথে।’
দুই মিনিট ছয় সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, ব্যানারের সামনে জায়েদ প্যাদা কাফনের কাপড় পরে মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীদের মুখে কালো কাপড় ও মাস্ক ছিল। মিছিলটিতে ৩৫ থেকে ৪০ জন নেতা–কর্মীকে দেখা যায়। ব্যানারে লেখা ছিল ‘নো ইলেকশন উইদাউট শেখ হাসিনা’। এর একটু নিচে লেখা ছিল ‘হটাও ইউনূস, বাঁচাও দেশ’। ওই একই ভিডিও ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীরা তাঁদের ফেসবুকে শেয়ার করেছেন।
মিছিলের সময় নেতা–কর্মীরা ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’; ‘মুজিব তোমার স্মরণে, ভয় করি না মরণে’; ‘শেখ হাসিনা আসবে, বাংলাদেশ হাসবে’; ‘১৩ নভেম্বরের লকডাউন সফল হউক, সফল হউক’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিল প্রসঙ্গে দশমিনা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. শাহ আলম বলেন, ‘লকডাউনের ঘোষণা দিয়ে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ এই মিছিল করে এলাকায় বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। আশা করি পুলিশ প্রশাসন দ্রুত নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।’
এ বিষয়ে দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবদুল আলীম বলেন, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের একটি ঝটিকা মিছিলের ভিডিও তাঁর নজরে এসেছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে যুবলীগের এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।