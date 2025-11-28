চাঁদপুরে বেপরোয়া বাসের চাপায় নানি-নাতনির মৃত্যু

চাঁদপুরে বেপরোয়া বাসের চাপায় নানি-নাতনির মৃত্যু
চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ বাজারে বাসের চাপায় প্রাণ হারিয়েছে ৮ বছর বয়সী শিশু মার্জিয়া ও তার নানি নাজমা বেগম (৪৫)। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে হাজীগঞ্জ পশ্চিম বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মার্জিয়া লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার বিগা ডালি গ্রামের প্রবাসী মানিকের মেয়ে। তার নানি নাজমা বেগম ফরিদগঞ্জ উপজেলার ৩ নম্বর সুবিদপুর ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর বড় হাজিবাড়ির মনির হোসেনের স্ত্রী।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ঢাকা থেকে চাঁদপুরগামী ‘পদ্মা’ পরিবহনের একটি বাস বেপরোয়া গতিতে এসে পথচারী নানি-নাতনিকে চাপা দেয়। স্থানীয় লোকজন দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে হাজীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে মারা যায় মার্জিয়া। পরে নানিকে কুমিল্লা নেওয়ার পথে তিনিও মারা যান।
বাসটির এক যাত্রী বলেন, কুমিল্লা বিশ্বরোড থেকে ছাড়ার পরই চালক দ্রুতগতিতে বাস চালাচ্ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে পুরো পথে চালকের সঙ্গে যাত্রীদের তর্ক-বিতর্ক হয়। দুর্ঘটনার মুহূর্তেও তিনি যাত্রীদের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় লিপ্ত ছিলেন। ওই সময়েই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি দুর্ঘটনায় পড়ে। পরে উত্তেজিত জনতা বাসটি আটক করে চালককে পুলিশের হাতে তুলে দেন।
আটক চালক শাহরাস্তির আলীপুর গ্রামের আবদুল জব্বারের ছেলে আবদুল হান্নান। হাজীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিউদ্দিন ফারুক বলেন, বাসের চালককে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।