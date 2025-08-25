জেলা

চট্টগ্রামের সৈকত বার ও রেস্তোরাঁয় আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। আজ সকালে তোলাছবি: আবদুর রহিম নামের ফেসবুক আইডি থেকে

চট্টগ্রাম নগরের স্টেশন রোডে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সৈকত বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে আগুন লেগেছে। আজ সোমবার সকাল পৌনে নয়টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে ওয়্যারলেস অপারেটর খলিলুর রহমান আগুন লাগার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি সকাল পৌনে ১০টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের নন্দনকানন ও আগ্রাবাদ স্টেশনের তিনটি দল ঘটনাস্থলে কাজ করছে।

খলিলুর রহমান আরও বলেন, আধা ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুন পুরোপুরি নেভাতে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। ঘটনাস্থলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রয়েছেন।

গত বছরের ৫ আগস্ট সৈকত বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে লুটপাটের ঘটনা ঘটেছিল। এ সময় বার ও রেস্তোরাঁটির স্থাপনাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে এটি সংস্কারের মাধ্যমে নতুনভাবে চালু করা হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন