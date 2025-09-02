জেলা

সরকারি সহায়তার চাল বাজারে বিক্রি, বিএনপির সাবেক নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নোয়াখালী
নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার সাবেক বিএনপি নেতা অজি উল্যাহছবি: স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

নোয়াখালীতে সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল খোলাবাজারের বিক্রির অভিযোগে এক বিএনপি নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে জেলার কবিরহাট  উপজেলার পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোষবাগ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ওই বিএনপি নেতার নাম অজি উল্যাহ। তিনি কবিরহাট উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক। তাঁর বিরুদ্ধে উপজেলার ধানসিঁড়ি ইউনিয়নের সরকারি চাল বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। তিনি ১৫ টাকা কেজি দরে এসব চাল স্থানীয় একটি বাজারে বিক্রি করছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্র জানায়, গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর উপজেলার ধানসিঁড়ি ইউনিয়নের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চালের পরিবেশক (ডিলার) হন বিএনপি নেতা অজি উল্যাহ। তবে কিছুদিন পরেই স্থানীয় লোকজন তাঁর বিরুদ্ধে এ কর্মসূচির চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। গত শনিবার বিকেলে স্থানীয় লোকজন তিন বস্তা চাল খোলাবাজারে বিক্রির সময় তাঁকে আটক করেন। পরে এ ঘটনায় উপজেলা উপ-খাদ্য পরিদর্শক মো. ছালেহ উদ্দিন বাদী হয়ে গতকাল সোমবার কবিরহাট থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে অজি উল্যাহর বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন।

ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন কবিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহীন মিয়া। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।’

