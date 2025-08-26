দোহারে ৪১৩ কোটি টাকার নিষিদ্ধ জাল উদ্ধার
ঢাকার দোহার উপজেলা থেকে ৪১৩ কোটি টাকার বেশি মূল্যের নিষিদ্ধ কারেন্ট ও চায়না দোয়ারি জাল উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেঘুলা বাজারের তিনটি গুদামে অভিযান চালিয়ে এসব জব্দ করে কোস্টগার্ড ও উপজেলার মৎস্য কার্যালয়। পরে পদ্মা নদী–সংলগ্ন মৈনটঘাটে এসব জাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।
দোহার উপজেলা মৎস্য কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেঘুলা বাজারের কয়েকটি গুদামে অভিযান চালানো হয়। দীর্ঘদিন ধরেই এসব গুদামে তালাবদ্ধ ছিল। কোস্টগার্ড নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের একটি দল, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাসফিক সিগবাত উল্লাহ, মৎস্য কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যরা অভিযানে অংশ নেন। এ সময় তালাবদ্ধ গুদাম থেকে ১১ কোটি ৬৫ লাখ ৯২ হাজার ৫০০ মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ও ১০ হাজারটি চায়ানা দোয়ারি জাল উদ্ধার করা হয়। এসব নিষিদ্ধ জালের বাজারমূল্য ৪১৩ কোটি ৭ লাখ টাকা। তবে এসব জালের মালিকদের পাওয়া যায়নি। পরে এসব জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।
এদিকে ঘটনায় কাউকে আটক বা গ্রেপ্তারও না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। মো. রফিক নামের এক ব্যক্তি বলেন, অভিযান চালিয়ে জাল উদ্ধার করা হয়, কিন্তু কেউ গ্রেপ্তার হয় না। এটি অবাক করার বিষয়।
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা শিরিন সুলতানা বলেন, দোহারজুড়ে এসব নিষিদ্ধ কারেন্ট জালের গোপন আস্তানা আছে। পর্যায়ক্রমে এসব আস্তানা খুঁজে বের করে জালগুলো ধ্বংস করা হবে। সেই সঙ্গে প্রকৃত মালিককে পেলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।