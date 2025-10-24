নরসিংদীতে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার চালকসহ নিহত ৩

নরসিংদীতে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার চালকসহ নিহত ৩
নরসিংদী সদর উপজেলার মাধবদীতে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার চালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের রাইনাদী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত তিনজন হলেন নরসিংদী সদর উপজেলার নুরালাপুর ইউনিয়নের রাইনাদী গ্রামের আজিজুল ইসলামের ছেলে সিয়াম মিয়া (২২), আলতাফ হোসেনের ছেলে সাব্বির হোসেন (২৮) ও রবিউল ইসলামের ছেলে অটোরিকশাচালক ফাহিম মিয়া (৩০)। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন ইটাখোলা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনির হোসেন।
হাইওয়ে পুলিশ ও নিহত ব্যক্তিদের স্বজন সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে সিয়াম ও সাব্বির মাধবদী থেকে ফাহিমের অটোরিকশায় চেপে রাইনাদী যাচ্ছিলেন। এ সময় অটোরিকশাটি মহাসড়ক থেকে গলিতে ঢুকছিল। তখন পেছন থেকে সিলেটগামী একটি বাস অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন। আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে নিহত হন আরও দুজন।
ইটাখোলা হাইওয়ে থানার ওসি মনির হোসেন জানান, নিহত তিন ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাসটি জব্দ করা গেলেও এর চালক ও সহযোগী পলাতক। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।