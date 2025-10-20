বিএনপি নেতার বাড়িতে মিলল রাইফেল ও গুলি

বিএনপি নেতার বাড়িতে মিলল রাইফেল ও গুলি
লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার দক্ষিণ চরবংশী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল আজিজের বাড়ি থেকে একটি রাইফেল ও ছয় রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে যৌথ বাহিনী। আজ সোমবার সকালে সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথভাবে এই অভিযান চালায়। তবে অভিযানের সময় বিএনপি নেতা আজিজ বাড়িতে ছিলেন না।
অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় হাজিমারা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (এসআই) আবদুর রহিম বাদী হয়ে আজ দুপুরে রায়পুর থানায় একটি মামলা করেছেন। মামলায় আমিনুল আজিজকে প্রধান আসামি করা হয়েছে।
রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাদশার গ্রামের বাড়ি চর কাছিয়া এলাকায় অভিযান চালানো হয়েছে। এ সময় তাঁর ঘর থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হয়। আজিজকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
দক্ষিণ চরবংশী এলাকাটি মেঘনা নদীঘেঁষা প্রত্যন্ত চরাঞ্চল হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে সেখানে ভূমি দখল ও নদী থেকে বালু তোলা নিয়ে স্থানীয় বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বিবাদ চলে আসছে। আমিনুল আজিজের বিরুদ্ধেও চরের কয়েক শ একর জমি জবরদখল করে রাখার অভিযোগ রয়েছে।
যৌথ বাহিনীর অভিযান প্রসঙ্গে জানতে চাইলে আমিনুল আজিজ বলেন, একটি চক্র ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ফাঁসাতে ঘরে অস্ত্র রেখেছে। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন বলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন তিনি।