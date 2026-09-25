স্থানীয় নির্বাচনে সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের আলোকে এগিয়ে থাকতে হবে: জামায়াতের আমির

স্থানীয় নির্বাচনে সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের আলোকে এগিয়ে থাকতে হবে: জামায়াতের আমির
ভবিষ্যতে প্রতিটি স্থানীয় নির্বাচনে যোগ্যতা, দক্ষতা ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের আলোকে এগিয়ে থাকতে হবে বলে দলের নেতা–কর্মীদের বলেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, সব সময় মানুষের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা দিতে হবে। মানুষকে সম্মান দিয়ে কথা বলাই হচ্ছে কৌশল। সংগঠনের জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।
আজ শুক্রবার নগরের মদিনা মার্কেট এলাকায় সিলেট মহানগর জামায়াত আয়োজিত দুই দিনব্যাপী রুকন শিক্ষাশিবিরের সমাপনী দিনে জামায়াতের আমির এ কথা বলেন। আগের দিন সকালে দুই দিনের সফরে তিনি সিলেটে আসেন।
শিক্ষাশিবিরে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান বলেন, জামায়াতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মানবিক গুণ ও উন্নত নৈতিক মানে সেরা হতে হবে। এর আলোকে সর্বস্তরের জনশক্তিকে গড়ে তুলতে হবে। সংগঠনের প্রতিটি পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি বাড়ানোর পাশাপাশি মানুষের সুখ-দুঃখ ও প্রয়োজনের পাশে থেকে আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করতে হবে।
অবৈধভাবে টাকা উপার্জনের চিন্তা যেন হৃদয়ে লালিত না হয়, সংগঠনের নেতা–কর্মীদের প্রতি সে আহ্বান জানিয়েছেন শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাবতীয় লেনদেনে স্বচ্ছতার পরিচয় দিতে হবে।
জামায়াতের আমির বলেন, সংগঠনের কার্যক্রমকে গতিশীল করতে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রতিটি স্তরে দায়িত্বশীলতা, শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।
জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও সিলেট মহানগর জামায়াতের আমির মুহাম্মদ ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও মহানগরের সেক্রেটারি মোহাম্মদ শাহজাহান আলীর সঞ্চালনায় কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জামায়াতের সিলেট অঞ্চল টিম সদস্য আবদুল হাই হারুন, মহানগরের নায়েবে আমির মিফতাহুদ্দীন ও নূরুল ইসলাম, জেলা নায়েবে আমির আবদুল হান্নান প্রমুখ।