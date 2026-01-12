সিলেটে পুলিশ সদস্যকে ছুরি দেখিয়ে দুই লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

সিলেটে পুলিশ সদস্যকে ছুরি দেখিয়ে দুই লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩
সিলেটের মেন্দিবাগ থেকে বন্দরবাজার যাওয়ার পথে সাদেকুর রহমান নামের এক পুলিশ সদস্যের কাছ থেকে দুই লাখ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এর আগে গত বুধবার নাইওরপুল এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশায় অন্য দুই যাত্রীর সঙ্গে ছিলেন সাদেকুর রহমান। তবে গন্তব্যে পৌঁছার আগেই অটোরিকশায় থাকা অপর দুই যাত্রী গলায় ছুরি ধরে তাঁর কাছ থেকে দুই লাখ টাকা ছিনিয়ে নেন। পরে ছিনতাইকারীরা অটোরিকশা থেকে নেমে যান।
পুলিশ জানায়, বোনের বিয়ের জন্য টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছিলেন ওই পুলিশ সদস্য। ঘটনার পাঁচ দিন পর গতকাল রোববার ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত সিএনজিচালিত অটোরিকশা এবং ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক বিআইডিসি এলাকার জাহিদুল ইসলাম (২৪), পীরের বাজার এলাকার ফয়সল আহমদ (২৫) ও হৃদয় খান (২৩)। ফয়সল ও হৃদয় দুই ভাই।
পুলিশ জানিয়েছে, গত শনিবার নূরপুর এলাকার শহিদুর রহমানের গ্যারেজ থেকে ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত ‘নাঈম অ্যান্ড হাদী’ নামের অটোরিকশা উদ্ধার করা হয়। পরে মালিকের তথ্যের ভিত্তিতে বিআইডিসি এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ফয়সল ডাকাতির মামলার আসামি। গতকাল দুপুরে তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।