বরিশালে চলন্ত বাসে আগুন, দ্রুত নেমে প্রাণে বাঁচলেন ৩০ যাত্রী
ঢাকা–বরিশাল মহাসড়কের উজিরপুর উপজেলার ইচলাদী টোল প্লাজার কাছে বিআরটিসির একটি চলন্ত বাসে হঠাৎ আগুন লাগে। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান ৩০ যাত্রী। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা চেষ্টার পর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার কারণে মহাসড়কের দুই পাশে প্রায় পাঁচ কিলোমিটারজুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। প্রায় এক ঘণ্টা পর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। গৌরনদী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বাসটির চালক মো. শাহজালাল জানান, বাসটি বরিশাল থেকে বেলা ১১টার দিকে খুলনার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উজিরপুরের ইচলাদী টোল প্লাজার কাছে পৌঁছালে যাত্রীরা হঠাৎ ধোঁয়া দেখতে পান এবং চিৎকার শুরু করেন। চালক দ্রুত বাস থামান এবং ইঞ্জিনের পেছন দিক থেকে আগুন জ্বলতে দেখেন। যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, তবে সবাই দ্রুত বাস থেকে নেমে যান। বাসটি কিছুক্ষণের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। খবর পেয়ে উজিরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন।
উজিরপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা আবদুর রশিদ বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বাসটির রক্ষণাবেক্ষণে ত্রুটির কারণে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে।’
উজিরপুর মডেল থানার ওসি আবদুস সালাম বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। বাসে ৩০ জন যাত্রী ছিলেন। এ ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।’