জেলা

গাজীপুরে ছুরির ভয় দেখিয়ে আলমারি ও ব্যাগ থেকে মালামাল লুটে নেয় ডাকাত দল

প্রতিনিধি
শ্রীপুর, গাজীপুর
ডাকাতিপ্রতীকী ছবি

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার রাজাবাড়ী ইউনিয়নের বিন্দুবাড়ী গ্রামে গভীর রাতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দা মো. জয়নাল আবেদীনের (৫১) বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

ডাকাত দল পরিবারের সদস্যদের হাত-পা বেঁধে মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে নগদ টাকা, মুঠোফোনসহ দুই লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী জয়নাল আবেদীন আজ মঙ্গলবার শ্রীপুর থানায় অভিযোগ করেন। অভিযোগে বলেন, গতকাল রাত ৩টার দিকে তিনি বাইরে যেতে ঘরের দরজা খুললে ৪-৫ জন মুখোশধারী ব্যক্তি অতর্কিতভাবে ঘরে ঢোকেন। তাঁরা তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেন এবং এলোপাতাড়ি মারধর করেন। একপর্যায়ে ডাকাত দলের সদস্যরা ধারালো ছুরির ভয় দেখিয়ে আলমারি ও ব্যাগে থাকা নগদ অর্থ ও মালামাল লুট করে নেন।

মো. জয়নাল আবেদীন বলেন, ডাকাতেরা চলে যাওয়ার সময় এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করে গেছেন। পরে নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তিনি শ্রীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

শ্রীপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জাফর আলী খান বলেন, একটি অভিযোগ এসেছে। এটা ডাকাতি কি না তা তদন্ত করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন