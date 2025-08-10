জেলা

গাজীপুরে জুলাই যোদ্ধার নামের তালিকা সংশোধনের দাবিতে আধঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ

প্রতিনিধি
শ্রীপুর, গাজীপুর
গাজীপুরের শ্রীপুরে জুলাই যোদ্ধার নামের তালিকা সংশোধনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করা হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে পৌনে একটার দিকে পল্লীবিদ্যুৎ মোড় এলাকায়ছবি : প্রথম আলো

গাজীপুরের শ্রীপুরে জুলাই যোদ্ধার নামের তালিকা সংশোধনের দাবিতে মহাসড়কে অবরোধ করে বিক্ষোভ হয়েছে। আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পল্লীবিদ্যুৎ মোড় এলাকায় শতাধিক লোকজন এই কর্মসূচি শুরু করেন। পরে পুলিশের মধ্যস্থতায় আধঘণ্টা পর তাঁরা সড়ক থেকে সরে যান।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুর ১২টার দিকে শতাধিক লোকজন ‘ছাত্র-জনতা’র ব্যানারে মহাসড়কের পল্লীবিদ্যুৎ মোড়ে এসে অবস্থান নেন। সেখানে তাঁরা জুলাই যোদ্ধার তালিক সংশোধনসহ বিভিন্ন দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। একপর্যায়ে সাড়ে ১২টার দিকে তাঁরা সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ সদস্যরা এসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। বেলা একটার দিকে তাঁরা সড়ক থেকে সরে যান।

আন্দোলনকারীদের মধ্যে নিলয় মৃধা নামের একজন বলেন, ‘শ্রীপুরে জুলাই যোদ্ধাদের তালিকা ত্রুটিপূর্ণ। খেয়ালখুশি মতো অনেককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকৃত জুলাই যোদ্ধাদের সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অনেকে আন্দোলনে না গিয়ে বিভিন্ন সময় অন্য কারণে আহত হয়েছেন। বর্তমানে জুলাই যোদ্ধার তালিকায় ৪২ জনের নাম আছে। ওই তালিকা যাচাই-বাছাই করে ভুয়া লোকজনের নাম বাদ দিতে হবে এবং প্রকৃত জুলাই যোদ্ধাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।’

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আবদুল বারিক প্রথম আলোকে বলেন, ‘আন্দোলনকারীরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছিলেন। আমি উপস্থিত হয়ে তাঁদের বুঝিয়েছি। পরে তাঁরা সড়ক ছেড়ে শ্রীপুর উপজেলা পরিষদের দিকে গেছেন।’

