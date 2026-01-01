রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের গাড়ির ধাক্কায় পা ভাঙল ছাত্রীর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের গাড়ির ধাক্কায় পা ভাঙল ছাত্রীর
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শিক্ষকের চালানো প্রাইভেট কারের ধাক্কায় এক ছাত্রী আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের তাপসী রাবেয়া হলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনায় আহত মোছা. লিজা আক্তার ইতিহাস বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি রহমতুন্নেসা হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। লিজার ডান পা ভেঙে গেছে। বর্তমানে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের অর্থোপেডিকস ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, বিকেলে লিজা ক্যাম্পাস থেকে নিজ হলের উদ্দেশে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাপসী রাবেয়া হলের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেট কার তাঁকে ধাক্কা দেয়। পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েকজন শিক্ষার্থী তাঁকে দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানকার চিকিৎসকেরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে পাঠান।
প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ গাড়িটি চালাচ্ছিলেন।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মাহবুবর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘শিক্ষার্থী লিজা ক্যাম্পাস থেকে হলে ফেরার পথে আমাদেরই এক শিক্ষকের ব্যক্তিগত গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এক্স–রে রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁর পায়ের হাড় ভেঙে গেছে।’ তিনি বলেন, ওই শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর কথা হয়নি। ওই শিক্ষকের উচিত ছিল তাঁর গাড়িতেই শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া।
রামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শংকর কুমার বিশ্বাস বলেন, বিকেল ৫টার দিকে ওই শিক্ষার্থীকে নিয়ে আসা হয়। পরে তাঁকে অর্থোপেডিকসের ১ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। রাতেই তাঁর পায়ে অস্ত্রোপচার করা হবে।
এ বিষয়ে অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ধরেননি।