জেলা

দিনাজপুরে ডাকাতি মামলার আসামি স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্রদলের ৬ নেতা-কর্মীকে বহিষ্কার

প্রতিনিধি
বিরামপুর, দিনাজপুর
দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে সোনা ডাকাতির মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের চার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

দিনাজপুরের বিরামপুরে ব্যবসায়ীকে জিম্মি করে প্রায় সোয়া আট ভরি সোনা ডাকাতির অভিযোগ ওঠার পর স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের ছয় নেতা-কর্মীকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে স্বেচ্ছাসেবক দল দিনাজপুর জেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু মুন্সী ও ছাত্রদলের জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক রায়হান আলীর সই করা তিনটি পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বহিষ্কৃত ব্যক্তিরা হলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের বিরামপুর পৌর শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আশিক; ছাত্রদলের বিরামপুর পৌর শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিবুল হাসান ও সদস্য সাগর রহমান; বিরামপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের কর্মী আল রেহমান, মো. সানি ও আরিফুল ইসলাম।

এর আগে গত সোমবার সন্ধ্যায় বিরামপুর উপজেলার দুর্গাপুর এলাকায় দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এক সোনা ব্যবসায়ীকে দেশীয় অস্ত্র দেখিয়ে জিম্মি করা হয়। পরে তাঁর কাছ থেকে সোনা লুট করা হয়। এ ঘটনায় আশিক, সাগর, আল রেহমান ও আরিফুলকে আটক করে পুলিশ।

এ ঘটনায় গতকাল দুপুরে সাতজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতপরিচয় আরও তিন-চারজনের বিরুদ্ধে বিরামপুর থানায় একটি ডাকাতির মামলা হয়। পরে পুলিশ ওই মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার দেখায়। ওই দিন দুপুরে তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
