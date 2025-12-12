জেলা

পদ্মা নদীর এক কাতলা বিক্রি হলো লাখ টাকায়

রাজবাড়ী
পদ্মা নদী থেকে ধরা প্রায় ৩০ কেজি ওজনের কাতলা মাছ বিক্রি হয়েছে ১ লাখ ৮ হাজার টাকায়ছবি: প্রথম আলো

পদ্মা নদীতে জেলেদের জালে ধরা পড়া প্রায় ৩০ কেজি ওজনের একটি কাতলা মাছ ১ লাখ ৮ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে মানিকগঞ্জে পদ্মা নদী থেকে ওই মাছ কিনে নেন এক ব্যবসায়ী। পরে তিনি মাছটি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার এক সৌদি আরবপ্রবাসীর কাছে বিক্রি করেন।

এর আগে আজ ভোরের দিকে মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলার বাল্লা এলাকায় পদ্মা নদীতে মন্টু হালদারের চাপ জালে মাছটি ধরা পড়ে। মন্টুর বাড়ি কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায়।

কয়েকজন মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ী জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হরিরামপুর উপজেলার বাল্লা এলাকায় পদ্মা নদীতে জেলে মন্টু হালদার ও তাঁর দল চাপ জাল ফেলেন। আজ ভোরের দিকে জালে প্রচণ্ড রকমের ঝাঁকি দিলে তাঁরা বুঝতে পারেন বড় কিছু আটকা পড়েছে। দ্রুত জাল গুটিয়ে নৌকায় তুলতেই দেখতে পান বিশাল আকারের এক কাতলা।

মাছটি বিক্রির জন্য তাঁরা যোগাযোগ করতে থাকেন রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। এ সময় দৌলতদিয়ার ৫ নম্বর ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হয়। খবর পেয়ে শাহজাহান শেখ নদীতে জেলেদের কাছে যান। এ সময় জেলে মন্টু হালদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দরদাম শেষে কাতলাটি কেনেন। পরে মাছটি তিনি তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে আনেন।

আজ দুপুরে ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ বলেন, ‘আজ সকালে বিশাল আকারের একটি কাতলা মাছ পদ্মা নদীতে ধরা পড়ার খবর পাই। পরে মন্টু হালদারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। নদীতে তাঁর নৌকায় গিয়ে মাছটি দেখতে পাই। দরদাম করে প্রতি কেজি ৩ হাজার ৫০০ টাকা দরে ১ লাখ ৫ হাজার টাকায় কিনে নিই। কাতলাটির ওজন প্রায় ৩০ কেজি। এত বড় কাতলা মাছ আমার জানা মতে এই মৌসুমে তেমন ধরা পড়েনি।’

শাহজাহান শেখ আরও বলেন, ‘কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার এক সৌদি আরবপ্রবাসী ভাই বড় কাতলা মাছের অর্ডার দিয়েছিলেন। পরে ওই প্রবাসী ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে ৩ হাজার ৬০০ টাকা কেজিতে ১ লাখ ৮ হাজার টাকায় বিক্রি করেছি। নগদ টাকা হাতে পাওয়ার পর মাছটি সকালেই কুষ্টিয়ায় পাঠিয়েছি।’

