শেখ হাসিনার লাশ দরকার, কারণ তিনি আন্দোলন গড়ে তুলতে চান: রিজভী
ঘাপটি মেরে থাকা ফ্যাসিস্টের দোসর ও গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি দেশে ও প্রশাসনের ভেতরে সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। গতকাল শুক্রবার বিকেলে যশোর শহরের জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপির প্রয়াত স্থায়ী কমিটির সদস্য তরিকুল ইসলামের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় তিনি এ কথা বলেন।
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত শেখ হাসিনার উদ্দেশে রিজভী বলেন, গণতন্ত্রবিরোধী ব্যক্তিটি ছাত্র-জনতার তাড়া খেয়ে পালিয়ে অন্য কোনো জায়গা থেকে আগুন-সন্ত্রাসের মদদ দিচ্ছেন। তাঁদের টাকার অভাব নেই। অনেক টাকা তাঁরা পাচার করেছেন, ভেতরেও তাঁদের অনেক টাকা আছে। ঘাপটি মেরে থাকা ফ্যাসিস্টের দোসররা সেই অবৈধ টাকা দিয়ে সন্ত্রাসী–টোকাইদের দিয়ে এখন গাড়িতে আগুন লাগাচ্ছেন। শুধু বিএনপি নয়, গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে এবং তাঁদের বাড়িতে আগুন দেওয়া হচ্ছে।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের ভাষ্য, ‘ফ্যাসিস্টের দোসর ও গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি দেশে এবং পুলিশ প্রশাসনের ভেতরে ঘাপটি মেরে আছে। তাঁরা সক্রিয় হয়ে ওঠায় গত তিন–চার দিনে বিএনপির তিনজনকে ওরা খুন করল।’
বিএনপির এই নেতার দাবি, এসব খুনের জন্য দেশের বাইরে থেকে মদদ দেওয়া হচ্ছে। কারণ, শেখ হাসিনার লাশ দরকার, কারণ তিনি একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে চান।
ফ্যাসিস্টের দোসর ও গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি দেশে এবং পুলিশ প্রশাসনের ভেতরে ঘাপটি মেরে আছে। তাঁরা সক্রিয় হয়ে ওঠায় গত তিন–চার দিনে বিএনপির তিনজনকে ওরা খুন করল।রুহুল কবির রিজভী, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব
প্রয়াত তরিকুল ইসলামের স্মৃতিচারণা করে রিজভী বলেন, কিংবদন্তিতুল্য নেতা তরিকুল ইসলাম সারা জীবন মা, মাটি ও মানুষের জন্য রাজনীতি করেছেন। তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ রাজনীতিবিদ ছিলেন। যশোরের উন্নয়নে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। গণতন্ত্রের জন্য আমৃত্যু লড়াই করেছেন।
যশোর জেলা বিএনপির সভাপতি সৈয়দ সাবেরুল হকের সভাপতিত্বে স্মরণসভায় আরও বক্তব্য দেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম, বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এস এম শফিকুল আলম, যশোর জেলা জামায়াতের আমির গোলাম রসুল ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন।
অনুষ্ঠানে প্রয়াত তরিকুল ইসলামের স্ত্রী ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নার্গিস বেগম এবং ছেলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।