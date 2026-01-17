পার্কের সামনে থেকে তিন মাসের শিশু উদ্ধার, মেলেনি পরিচয়

পার্কের সামনে থেকে তিন মাসের শিশু উদ্ধার, মেলেনি পরিচয়
চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদ এলাকার জাম্বুরি পার্ক। প্রতিদিনের মতো পার্কের ফটক বন্ধ করে বের হচ্ছিলেন নিরাপত্তাকর্মী আবদুল মালেক। ফটকে তালা দিতেই তাঁর দৃষ্টি আটকে যায় পার্কের সামনে। দেখতে পান মেঝেতে পড়ে আছে তিন মাসের এক মেয়েশিশু, আশপাশে কেউ নেই। দ্রুতই তিনি কোলে তুলে নেন শিশুটিকে। পরে থানায় খবর দেন। এরপর পুলিশ এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শুক্রবার। পুলিশ জানায়, শিশুটিকে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে দেখতে পান নিরাপত্তাকর্মী। তখন শিশুটির পরনে ছিল একটি ডায়াপার আর নতুন একটি কাঁথা। উদ্ধারের সময় ঘুমিয়ে ছিল শিশুটি। তার নাম-পরিচয় জানা যায়নি। শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে
ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল উদ্দিন খান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা শিশুটিকে উদ্ধার করে আগ্রাবাদ মা ও শিশু হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। বর্তমানে শিশুটি চিকিৎসাধীন।’
শিশুটিকে উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে যান ডবলমুরিং থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. আসলাম সরকার। এ সময় শিশুটির পরিচয় কেউ জানেন কি না, ফেসবুক লাইভে এসে জানতে চান তিনি।
এর আগেও একইভাবে দুটি শিশু উদ্ধার করেছেন জানিয়ে মো. আসলাম সরকার বলেন, শিশুটির ঠান্ডাজনিত সমস্যা ছিল। বর্তমানে সে নগরের মা ও শিশু হাসপাতালের এইচডিইউতে ভর্তি আছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, শিশুটির অবস্থার এখন আগের চেয়ে উন্নতি হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মেয়েশিশুটির নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে বলেও জানান আসলাম সরকার।