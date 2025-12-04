সমাজে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে প্রথম আলো

দুই জেলায় সুধী সমাবেশ
সমাজে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে প্রথম আলো
প্রথম আলো সত্য প্রকাশ করে বলেই বারবার বাধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু বাধার পরও কখনো সত্য প্রকাশে পিছপা হয়নি। এ জন্য পাঠকমহলে প্রথম আলো সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে পত্রিকাটি। সমাজে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে প্রথম আলো। প্রথম আলো শত বছর বেঁচে থাকুক, এটাই প্রত্যাশা।
বৃহস্পতিবার রাজবাড়ীতে প্রথম আলো আয়োজিত সুধী সমাবেশে বক্তারা এসব কথা বলেন। পত্রিকাটির ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজবাড়ী শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একই সময়ে সিরাজগঞ্জেও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে রাজনীতিক, শিক্ষক, কবি-সাহিত্যিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, সংস্কৃতিকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ অংশ নেন। অনুষ্ঠানে সহায়তা করেন বন্ধুসভার সদস্যরা।
রাজবাড়ী
বিকেল চারটায় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বন্ধুসভার সভাপতি ও রাজবাড়ী সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক সুরজিত কুমার চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর রাজবাড়ী জেলা প্রতিনিধি এম রাশেদুল হক। এরপর বন্ধুসভার সদস্যদের উদ্যোগে দুটি দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করা হয়। পরে প্রথম আলোর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে বক্তব্য দেন পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক তারেক মাহমুদ।
সমাবেশে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ঢাকা অঞ্চলের পরিচালক অধ্যাপক ফকীর মোহাম্মদ নূরুজ্জামান বলেন, ‘প্রথম আলো ভোরের আলোর মতো পরিষ্কার। প্রথম আলো অনেক ঝুঁকির মধ্যে থাকার পরও নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। প্রথম আলোর কর্মকাণ্ড ভালো লাগে বলেই সর্বদা বন্ধুসভার কাজের সঙ্গে আমিসহ আমার পরিবার থাকে। প্রথম আলো ২৭ বছর কেন, বাংলাদেশের ক্রান্তিকালে যেন সাহসিকতার ভূমিকা রাখতে পারে, এই প্রত্যাশা রাখছি।’
জেলা বিএনপির আহ্বায়ক লিয়াকত আলী বলেন, ‘অসত্যের ভিড়ে সত্য বড়ই একা। এ কথা একেবারে সত্য কথা। সত্যে যতই সাহস থাকুক, সেখানে হস্তক্ষেপ করলে সত্য থাকে না। আমরা দেখেছি, এই পত্রিকা নিয়ে সমালোচনা আছে। সমালোচনা থাকার পরও প্রথম আলো আজ বাংলাদেশের অন্যতম পত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।’
জেলা জামায়াতের আমির মো. নুরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা দেখেছি, বিগত সরকারের সময় অনেক অন্যায় কাজ হয়েছে। প্রথম আলোসহ অনেক পত্রিকার সাথে অন্যায় করা হয়েছে। ফলে জুলাই আন্দোলন হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘বস্তুনিষ্ঠ সংবাদপত্র হওয়ায় প্রথম আলো আজ বহুল প্রচারিত।’
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার মো. আবু বকর ছিদ্দিক বলেন, ‘বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে প্রথম আলো চিরঞ্জীব হোক। মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা একটা বিরাট কাজ। প্রথম আলো পাঠকের সেই বিশ্বাস অর্জন করেছে।’
রাজবাড়ী সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ রেজভি জামান বলেন, প্রথম আলো সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কারও পরোয়া করে না। এ জন্য বারবার বাধার সম্মুখীন হয়েছে। তরুণ প্রজন্মকে গড়ে তুলতেই প্রথম আলো কাজ করে যাচ্ছে। এ কারণে পাঠকমহলে প্রথম আলো সর্বাধিক প্রচারিত।
জেলা মহিলা পরিষদের সভাপতি দেবাহুতী চক্রবর্তী বলেন, ‘সবচেয়ে সমালোচিত ও বহুল প্রচারিত পত্রিকা প্রথম আলো। প্রথম আলোর অগ্রযাত্রার সফলতা কামনা করি। এটি পাঠকের মাঝে ২৭ বছর নয়, বহু বছর বেঁচে থাকুক, এই কামনা করি।’
প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন গোয়ালন্দ রাবেয়া ইদ্রিস মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল কাদের শেখ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) জেলা সভাপতি আবদুস সামাদ, দৈনিক আমাদের রাজবাড়ীর সম্পাদক ফকীর জাহিদুল ইসলাম, রাজবাড়ী রিপোর্টার্স ইউনিটের সভাপতি হেলাল মাহমুদ, কবি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অজয় দাস, কবি নেহাল আহম্মেদ প্রমুখ। তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেন প্রথম আলোর ক্রীড়া সম্পাদক তারেক মাহমুদ।
তারেক মাহমুদ বলেন, ‘আমাদের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও প্রথম আলো চলছে। নানা চড়াই-উতরাই পার করে আর পাঠকের আস্থা নিয়ে প্রথম আলো এগিয়ে চলছে। পাঠক হচ্ছে প্রথম আলোর সবচেয়ে বড় শক্তি। আমরা যত দিন দিয়ে যাব, পাঠকও তত দিন আমাদের দিয়ে যাবে। ছাত্র আন্দোলনেও প্রথম আলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।’
অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) তাপস কুমার পাল বক্তব্য দেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাংশা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ আইয়ুব আলী সরদার, সরকারি গোয়ালন্দ কামরুল ইসলাম কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুল হালিম তালুকদার, রাজবাড়ী জেলার অবসরপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ সিদ্দিকুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আজিজা খানম, সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও কবি সালাম তাসির, রাজবাড়ী প্রেসক্লাবের সভাপতি কাজী আবদুল কুদ্দুস, সাবেক সভাপতি আবু মুসা বিশ্বাস, কবি ও লেখক আবদুল আউয়াল, আইনজীবী মোস্তফা কবির, রাজবাড়ী জেলা সিপিবির সাধারণ সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ দাস, রাজবাড়ী সনাকের সদস্য কমল কান্তি সরকার, রাজবাড়ী শিশুরাজ্যের অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ, কবি খোকন মাহমুদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বাদল বিশ্বাস, সাহাজ উদ্দিন মণ্ডল ইনস্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক আরিফা বেগম, বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক অলিউল আজম, রাজবাড়ী জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র শীল চন্দন, গোয়ালন্দ বন্ধুসভার সভাপতি জীবন কুমার চক্রবর্তী প্রমুখ।
সিরাজগঞ্জ
বাংলাদেশের স্বার্থে সত্য প্রকাশের জন্য প্রথম আলোকে টিকে থাকতে হবে। আগামীর বাংলাদেশে প্রতিকূলতা মোকাবিলায় সত্য প্রকাশের বিকল্প নেই। প্রথম আলোকে সেই সত্যবাণী সাহসিকতার সঙ্গে প্রকাশ করতে হবে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে সিরাজগঞ্জ পৌর কনভেনশন হলে আয়োজিত সুধী সমাবেশে বক্তারা এসব কথা বলেন। বেলা সাড়ে তিনটায় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সুধী সমাবেশ। প্রথমে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর সিরাজগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি আরিফুল গণি। অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেছে ছোঁয়ামণি গার্ডেন প্যালেস রিসোর্ট ও পার্ক এবং সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভার সদস্যরা।
সুধী সমাবেশে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার আহ্বায়ক নবকুমার কর্মকার বলেন, ‘অনেক পত্রিকার ভিড়ে প্রথম আলো ব্যতিক্রম। প্রথম আলোতে যে খবরটি প্রকাশিত হয়, সেটি পড়ে মনে হয় এটির ভিত্তি আছে। প্রথম আলো জাতির সংস্কৃতির কথা বলে। সব সময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংবাদ প্রচার করে। এই পত্রিকা কোনো গোষ্ঠীর হয়ে ওঠেনি। এটাই প্রথম আলোর সঙ্গে অন্য পত্রিকার পার্থক্য। এটিই প্রথম আলোর শক্তি ও সাহস।’
জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বক্তব্যের শুরুতে প্রথম আলোর প্রয়াত জেলা প্রতিনিধি এনামুল হককে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, ‘প্রথম আলোর ২৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। পাঠকদের মধ্যে প্রথম আলো একটি অপরিহার্য পত্রিকা। এটি প্রগতিশীল চিন্তা করে, প্রগতির কথা বলে।’
জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘পত্রিকার জন্য শুভকামনার পাশাপাশি আমার কিছু প্রত্যাশা আছে। সিরাজগঞ্জ উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার। সিরাজগঞ্জের যমুনা নদীকে ভিত্তি ধরে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে প্রথম আলো ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি।’
বেসরকারি সংস্থা এনডিপির পরিচালক আলাউদ্দিন খান বলেন, ‘আমি ২৭ বছর ধরে প্রথম আলো পড়ি। আমার সংগঠনের সব শাখায় প্রথম আলো রাখা হয়। প্রথম আলো নতুন উদ্ভাবনী শক্তির কারণে পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে।’
প্রথম আলো পড়ার কথা উল্লেখ করে সাইফুল্লাহ ইবনে সাঈদ বলেন, ‘ফেক নিউজ প্রতিরোধে প্রথম আলোর উদ্যোগ আরও বেশি হবে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসের আন্দোলনের সময় প্রথম আলো আমাদের নিউজ সরবরাহ করত।’
প্রথম আলো পড়ার কারণ উল্লেখ করে নাট্যব্যক্তিত্ব আহমেদ শরিফ বলেন, ‘প্রথম আলো লেখক তৈরি করে। গবেষণা করে, গবেষক তৈরি করে। সৃজনশীলতা বিস্তারে সবচেয়ে বেশি কাজ করে চলেছে প্রথম আলো।’
প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়ে প্রথম আলোকে নানা পরামর্শ দেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লেখক ও গবেষক উজ্জ্বল মাহাতো, বাসদ নেতা নব কুমার, ডাচ্–বাংলা ব্যাংকের সিরাজগঞ্জ শাখার ব্যবস্থাপক মাহবুবুর রহমান, লেখক বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল ইসলাম, এনডিপি পরিচালক আলাউদ্দিন খান, কলেজশিক্ষক জাহিদ হাসান ও আসলাম আলী, সাংবাদিক স্বপন মির্জা ও আইয়ুব আলী, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) সভাপতি দ্বীপক কুমার কর প্রমুখ।
এই ব্যক্তিদের প্রশ্নের উত্তর দেন লেখক ও সাংবাদিক আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ। তিনি বলেন, প্রথম আলো সব সময় বাংলাদেশের মানুষের জয় দেখতে চায়। পাঠকের আস্থাই গণমাধ্যমের ভিত্তি। প্রথম আলোতে পাঠকের আস্থা থাকায় পত্রিকাটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার বয়ে আনছে। প্রথম আলো অতীতেও সত্য ও সাহসী সাংবাদিকতা করেছে। ভবিষ্যতেও সেই ধারা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর।
সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে ধানঘরা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সোনাতন কুমার, সাবেক সেনাসদস্য জালাল উদ্দিন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী রঞ্জিত কুমার, নারী উদ্যোক্তা ফারজানা খাতুন, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডর উপমহাব্যবস্থাপক (হিসাব) আসলাম সরকার, বনোয়ারী লাল সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল্লাহ আল মামুন, গান্ধাইল উত্তর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।