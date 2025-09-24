দিনাজপুরে লাঠির আঘাতে নিহত মা, ছেলে গ্রেপ্তার
দিনাজপুরের হাকিমপুরে টাকা চেয়ে না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে মায়ের মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করেন ছেলে। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান ওই নারী। এ ঘটনায় ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বুধবার আলিহাট ইউনিয়নের পালশা পাঠানপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নূরভানু বেগম (৫০) ওই গ্রামের আলম সরকারের স্ত্রী। তাঁর গ্রেপ্তার ছেলের নাম আবদুল ওয়াজেদ (২৩)।
পরিবারের বরাত দিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (ইউপি সদস্য) ফিরোজ কবির ও থানা–পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আবদুল ওয়াজেদ বদমেজাজি হিসেবে পরিচিত। আজ সকালে তিনি মায়ের কাছে টাকা চান। মা নূরভানু বেগম ছেলেকে টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে মা ও ছেলের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে আবদুল ওয়াজেদ লাঠি দিয়ে মায়ের মাথায় আঘাত করেন। এতে নূরভানু মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।
এ সময় পরিবারের লোকজন নূরভানুকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে সেখানকার চিকিৎসক তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বগুড়ার জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে হাকিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাজমুল হক বলেন, অভিযুক্ত আবদুল ওয়াজেদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।