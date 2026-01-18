জেলা

পাবনা-১ ও ২ আসনে মনোনয়নপত্র জমা ১২ জনের

বেড়া, পাবনা
নতুন তফসিল অনুযায়ী পাবনা-১ ও পাবনা-২ আসনে রোববার ছিল মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন। শেষ দিন পর্যন্ত পাবনা-১ আসনে সাতজন এবং পাবনা-২ আসনে পাঁচজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

পাবনা-১ আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করা প্রার্থীরা হলেন বিএনপির মো. শামসুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ নাজিবুর রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আবদুল গণি। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন খয়রুন নাহার খানম, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, মো. মাসুদুল হক ও মো. তাজুল ইসলাম।

পাবনা-২ আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বিএনপির এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব, জামায়াতে ইসলামীর মো. হেসাব উদ্দিন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আফজাল হোসেন খান কাশেমী, জাতীয় পার্টির মো. মেহেদী হাসান রুবেল এবং গণফোরামের সেখ নাছির উদ্দিন।

মনোনয়নপত্র দাখিলের পর রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে নির্বাচন কমিশনে পাঠানো প্রার্থীদের তালিকা থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

এর আগে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন পাবনা-১ ও পাবনা-২ আসনের জন্য নতুন তফসিল ঘোষণা করে। নির্বাচন কমিশনের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, এ দুই আসনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে দেশের অন্য আসনগুলোর মতো আগামী ১২ ফেব্রুয়ারিতেই। তবে মনোনয়নসহ অন্যান্য কার্যক্রমের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়।

নতুন তফসিল অনুযায়ী, ১৯ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ২০ থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত আপিল করা যাবে। আপিল নিষ্পত্তি করা হবে ২৫ জানুয়ারি। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে ২৬ জানুয়ারি। ২৭ জানুয়ারি প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে নির্বাচনী প্রচার।

