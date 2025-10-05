কুড়িগ্রামের কালজানি নদীতে ভেসে আসছে হাজারো গাছের গুঁড়ি

কুড়িগ্রামের কালজানি নদীতে ভেসে আসছে হাজারো গাছের গুঁড়ি
ভারী বৃষ্টি ও উজানের ঢলে কুড়িগ্রামের নদ–নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে ভারতের দিক থেকে কালজানি নদী হয়ে ভেসে আসছে হাজারো গাছের গুঁড়ি। ধারণা করা হচ্ছে, উজানের বনাঞ্চল থেকে পানির তীব্র স্রোতে গাছের এসব গুঁড়ি ভেসে এসেছে। এর মধ্যে কাটা গাছ ছাড়াও শিকড়সহ উপড়ে আসা বড় বড় গাছও রয়েছে।
রোববার বিকেল থেকে ভূরুঙ্গামারী উপজেলার শিলখুড়ি ইউনিয়নের ঢলডাঙা ও শালঝোড় এলাকায় নদীর তীরবর্তী মানুষ নানা উপায়ে এসব গাছ তীরে তুলছেন। অনেকেই মুঠোফোনে এ দৃশ্য ভিডিও ধারণ করছেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, কালজানি নদীতে খড়কুটাসহ বিপুল সংখ্যক গাছের গুঁড়ি ভেসে আসছে। অনেকে নৌকা নিয়ে সেসব গাছের গুঁড়ি তীরে তুলছেন।
শিলখুড়ী এলাকার বাসিন্দা আল আমিন জানান, বিকেলে গাছের গুঁড়ি ভেসে আসতে দেখে প্রথমে অনেকেই নৌকা নিয়ে সেসব সংগ্রহ করতে শুরু করে। পরে কয়েকজন এসব আবর্জনা ও খড়কুটোতে সাপ দেখেছে। পরে কেউ আর সাহস করে এসব গাছের গুঁড়ি ধরতে যায়নি।
আবু সাইদ নামের এক ব্যক্তি বলেন, বেলা তিনটার দিকে গাছগুলো ভেসে আসা শুরু করে। যে যেভাবে পারছে গাছ তুলছে।
স্থানীয় বাসিন্দা নুর ইসলাম বলেন, নদীর পানিতে যত দূর চোখ যায়, শুধু গাছ আর গাছ। মাঝেমধ্যে মরা গরুও ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে এক অদ্ভুত ঘটনা।
শিলখুড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ইউসুফ আলী বলেন, গাছগুলোর উৎস নিশ্চিত না হলেও ভারতের দিক থেকেই আসছে, এটা নিশ্চিত।
নদী গবেষক ও রিভারাইন পিপল–এর পরিচালক তুহিন ওয়াদুদ প্রথম আলোকে বলেন, ভুটানের জয়গা এলাকা হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার হাসিমারা বনাঞ্চল দিয়ে কালজানি নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বৃষ্টির পানিতে ওই সব বনাঞ্চল প্লাবিত হওয়ায় সেখান থেকে গুঁড়িগুলো ভেসে এসেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।