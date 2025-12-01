দিনাজপুরে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় বিএনপি নেতা নিহত

দিনাজপুরে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় বিএনপি নেতা নিহত
দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় এক বিএনপি নেতা নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার কানাগাড়ি বাজারে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শাহাদুল ইসলাম (৫০) ঘোড়াঘাট উপজেলার ১ নম্বর বুলাকিপুর ইউনিয়নের শালিকাদহ গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বিএনপির ওই ইউনিয়নের সভাপতি।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, সকালে ব্যবসায়িক কাজে বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে করে কানাগাড়ি বাজারের সরকারি খাদ্যগুদামে যাচ্ছিলেন শাহাদুল ইসলাম। বাজারের উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে খাদ্যগুদামে পৌঁছাতে তিনি দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন।
এ সময় গোবিন্দগঞ্জ থেকে দিনাজপুরগামী কাভার্ড ভ্যানটি শাহাদুলের মোটরসাইকেলকে জোরে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় তিনি ছিটকে পড়ে যান এবং কাভার্ড ভ্যানের চাকায় পিষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে ঘোড়াঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে ঘোড়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাজমুল হক বলেন, কানাগাড়ি বাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় শাহাদুল ইসলাম নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহের প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করা হলেও ঘটনার পর চালক পালিয়ে গেছেন। নিহত ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে কথা বলে মরদেহ হস্তান্তরের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।