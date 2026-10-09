দুদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন সাবেক সেনাসদস্য, গাছের ডালে ঝুলছিল তাঁর লাশ
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে এসে দুদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার সাবেক এক সেনাসদস্য। একটি গাছে তাঁর ঝুলন্ত লাশ পাওয়া গেছে। খবর পেয়ে লাশটি উদ্ধার করেছে মোহনগঞ্জ থানা–পুলিশ।
ওই ব্যক্তির নাম কাজল মিয়া (৫৫)। কাজল মিয়া সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার সেলবরষ ইউনিয়নের কাটিয়াম গ্রামের জবান আলীর ছেলে। সেনাবাহিনী থেকে অবসরে যাওয়ার পর তিনি ধর্মপাশা উপজেলার একটি সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজের জন্য গত বুধবার দুপুরে মোহনগঞ্জ উপজেলা শহরে এসে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও (জিডি) করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার বিরামপুর উত্তরপাড়া চৌধুরীবাড়ির পেছনে কংস নদের তীরে গোরস্তানের পাশ থেকে দুর্গন্ধ আসছিল। স্থানীয় লোকজন দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখেন, গাছের একটি ডালে এক ব্যক্তির লাশ ঝুলছে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুর ইসলাম বলেন, স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। তাঁর গলায় দড়ি লাগানো ছিল। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।
কাজল মিয়ার দুই ছেলে ও স্ত্রী রয়েছে। বড় ছেলে পুলিশে চাকরি করেন। কাজলের বড় ভাই বলেন, ‘বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে সর্বশেষ আমার ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। পরে রাতে থানায় জিডি করি। আজ দুপুরে লাশ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে গাছের ডালে ভাইয়ের লাশ দেখতে পাই।’