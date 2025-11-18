জেলা

রাজবাড়ীতে মির্জা ফখরুলের নামে ‘কুরুচিপূর্ণ’ স্লোগান, বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার

প্রতিনিধি
রাজবাড়ী
রাজবাড়ী পৌর বিএনপির বহিষ্কৃত সাংগঠনিক সম্পাদক আকমল হোসেন চৌধুরীছবি: সংগৃহীত

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে নিয়ে ‘কুরুচিপূর্ণ’ স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে রাজবাড়ী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আকমল হোসেন চৌধুরীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশের সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারায় গতকাল সোমবার মধ্যরাতে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়।

বহিষ্কারের নোটিশে স্বাক্ষর করেছেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক লিয়াকত আলী ও সদস্যসচিব কামরুল আলম। নোটিশে বলা হয়, গত রোববার বিকেল সোয়া পাঁচটার দিকে রাজবাড়ী সদর উপজেলার গোয়ালন্দ মোড়-আহ্লাদিপুরে রাজবাড়ী-১ আসনের মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে পৌর বিএনপির কিছু নেতা-কর্মী মিছিল শুরু করেন। সেখানে পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আকমল হোসেন চৌধুরী বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে নিয়ে ‘অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ স্লোগান’ দেন। এই স্লোগানের ভিডিও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ে এবং জেলা বিএনপির নজরে আসে।

নোটিশে আরও বলা হয়, পৌর বিএনপির দায়িত্বশীল নেতা হয়েও তিনি (আকমল হোসেন) দলীয় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন এবং গুরুতরভাবে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। তাই নোটিশ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি। এ কারণে তাঁকে পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদকের পদসহ দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন