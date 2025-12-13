জেলা

গুলিবিদ্ধ হাদিকে দেখতে ঢাকায় পরিবার, এই ফাঁকে গ্রামের বাড়িতে চুরি

প্রতিনিধি
ঝালকাঠি
ঢাকায় গুলিবিদ্ধ ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান হাদির গ্রামের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে ঝালকাঠির নলছিটিতে শহরের খাসমহল এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

ঢাকায় গুলিবিদ্ধ ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির গ্রামের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে ঝালকাঠির নলছিটিতে শহরের খাসমহল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এ সময় তাদের পরিবারের কোনো সদস্য বাড়িতে ছিলেন না। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল আলম।

ওসমান হাদির প্রতিবেশী গোলাম কিবরিয়া বলেন, ভোররাতে নামাজের জন্য বের হলে হাদির বাড়ির পেছনে দুজনকে দেখতে পান তিনি। সন্দেহ হলে দাঁড়াতে বললে তারা দৌড়ে পালিয়ে যায়।

আজ সকালে বাসা দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা আরেক প্রতিবেশী জান্নাতি আক্তার বলেন, তিনি সকালে বাসার সামনে একটি গামছায় মোড়ানো টাকা পরিত্যক্ত অবস্থায় পান। বিষয়টি ওসমান হাদির বড় বোন ফাতেমা বেগমকে তিনি জানান। খবর পেয়ে তাঁর বড় বোন এসে বাসায় ঢুকে দেখতে পান, ঘরের আলমারি ভাঙা। আলমারিতে থাকা নগদ টাকা চোর নিয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

গুলিবিদ্ধ শরিফ ওসমান হাদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। গতকাল সন্ধ্যা ৭টায়
ছবি: প্রথম আলো

ওসমান হাদির চাচাতো ভাই সিরাজুল ইসলাম বলেন, কেউ না থাকার সুযোগে জানালা ভেঙে চোর ঘরে ঢুকে। কী পরিমাণ মালামাল চুরি হয়েছে, সেটা তাঁরা জানতে পারেননি।

নলছিটি থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল আলম বলেন, চুরির খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। এখনো প্রাথমিক তদন্ত চলমান আছে। পুলিশ পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলছে। এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন গতকাল শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি। বেলা দুইটা ২৫ মিনিটে একটি মোটরসাইকেলে আসা দুর্বৃত্তরা হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে নেওয়া হয় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে।

আরও পড়ুন

আশঙ্কামুক্ত নন ওসমান হাদি, ৪৮ ঘণ্টার পর্যবেক্ষণে: ইনকিলাব মঞ্চ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন