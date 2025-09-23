জেলা

টঙ্গীতে রাসায়নিক গুদামের আগুনে দগ্ধ ফায়ার সার্ভিস কর্মীর মৃত্যু

প্রতিনিধি
গাজীপুর
শামিম আহম্মেদ

গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গীতে একটি রাসায়নিকের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দগ্ধ ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মী মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আবদুল মান্নান। তিনি জানান, নিহত কর্মীর নাম শামিম আহম্মেদ (৪২)। তাঁর বাড়ি নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার মাসকা ইউনিয়নের পিজাহাটি গ্রামে।

টঙ্গীতে রাসায়নিকের গুদামে আগুন, ফায়ার সার্ভিসের অন্তত ৫ কর্মী দগ্ধ

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে সাহারা সুপার মার্কেটসংলগ্ন একটি গুদাম থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে তা বিভিন্ন স্থাপনায় ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ও জয়দেবপুরের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। একপর্যায়ে রাসায়নিকের ড্রাম বিস্ফোরিত হয়ে ফায়ার সার্ভিসের চার কর্মী ও এক কর্মকর্তা দগ্ধ হন। তাঁদের উদ্ধার ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। সেখানে বাকিদের চিকিৎসা চলছে।

টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক জানান, জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন আরেকজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

