ভারতে অনুপ্রবেশ করা ৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করল বিএসএফ
অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করা পাঁচ বাংলাদেশিকে ফেনী সীমান্তে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। আজ সোমবার সন্ধ্যায় বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেনী সদর উপজেলার কাজীরবাগ ইউনিয়নের গিল্লাবাড়িয়া সীমান্ত দিয়ে পাঁচ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করা হয়।
হস্তান্তর করা বাংলাদেশিরা হলেন এমদাদ হোসেন (২৭), সাইদুজ্জামান ভূঁঞা (২৯), মো. গিয়াস উদ্দিন (৪০), মো. আবুল বাশার (৫৫) ও মো. রাফি (২৫)। তাঁদের মধ্যে এমদাদ হোসেন ও সাইদুজ্জামান ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলার, গিয়াস উদ্দিন ছাগলনাইয়ার, আবুল বাশার চাঁদপুর জেলার ও মো. রাফি নওগাঁ জেলার বাসিন্দা।
বিজিবি সূত্র জানায়, বাংলাদেশি পাঁচ নাগরিক বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে সে দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছিলেন। সম্প্রতি ভারতীয় পুলিশ ও বিএসএফ তাঁদের আটক করে। আটক ব্যক্তিদের ফেরত পাঠানোর বিষয়ে বিএসএফের পক্ষ থেকে বিজিবির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরে পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে বাংলাদেশি নাগরিকদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর বিজিবি তাঁদের গ্রহণ করে।
বিজিবির ১০ কুমিল্লা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মীর আলী এজাজ বলেন, পাঁচ বাংলাদেশিকে ফেনী মডেল থানায় হস্তান্তর করেছে বিজিবি।
ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সামছুজ্জামান বলেন, পাঁচ বাংলাদেশি বর্তমানে ফেনী থানায় রয়েছেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।