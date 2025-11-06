জেলা

গাজীপুরে বালুভর্তি ট্রাক উল্টে মহাসড়কে যানজট

প্রতিনিধি
গাজীপুর
হাইওয়ে পুলিশ রেকার নিয়ে ট্রাকটি উদ্ধারের কাজ শুরু করেছে। আজ বৃহস্পতিবারছবি: প্রথম আলো

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের গাজীপুরের কালিয়াকৈর এলাকায় বালুভর্তি একটি ট্রাক উল্টে যায়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে ওই সড়কে একমুখীভাবে যান চলাচল করে। এতে মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

এলাকাবাসী ও হাইওয়ে পুলিশ জানায়, গাজীপুর নগরের কড্ডা বালুমহাল থেকে আজ সকালে বালুবোঝাই একটি ট্রাক টাঙ্গাইল শহরের দিকে যাচ্ছিল। সকাল আটটার দিকে কালিয়াকৈর বাজারের পাশে বংশাই সেতুর ওপর পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। এতে ট্রাকটি উল্টে যায় এবং ইঞ্জিনের অংশ ছিটকে পড়ে। এতে মহাসড়কের দুই দিকেই দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা ও চালকেরা। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ রেকার নিয়ে ট্রাকটি উদ্ধারের কাজ শুরু করে। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ট্রাকটি সড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।  

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর এলাকার বাসিন্দা আইয়ুব হোসেন বলেন, ‘সকালে জরুরি কাজে ঢাকায় যাচ্ছিলাম। যাওয়ার পথে কালিয়াকৈর বাইপাস সড়কে যানজটে আটকা পড়ি। এক থেকে দেড় ঘণ্টা পর সেখান থেকে বের হতে পেরেছি।’

ট্রাকচালক আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, ‘টাঙ্গাইলে যাওয়ার পথে বংশাই সেতুর কাছে পৌঁছালে ট্রাকের চাকা ফেটে যায়। তখন ট্রাকটি উল্টে পড়ে। তবে আমি অক্ষত আছি।’

কোনাবাড়ী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দুটি রেকার পাঠানো হয়েছে। বিকল ট্রাকটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি একমুখী করে যান চলাচল সচল রাখা হয়েছে। এতে কিছুটা যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন