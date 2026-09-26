জেলা

শরীয়তপুরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ঝটিকা মিছিল, জড়িত সন্দেহে তরুণ আটক

প্রতিনিধি
শরীয়তপুর
শরীয়তপুর জেলা শহরের প্রধান সড়কে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কর্মীদের মিছিলছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

শরীয়তপুর জেলা শহরের প্রধান সড়কে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ঝটিকা মিছিল করেছেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে ঢাকা–শরীয়তপুর সড়কের পৌরসভা এলাকা থেকে মিছিলটি বের হয়ে পুলিশ বক্সের দিকে যায়।

মিছিলে অংশ নেওয়ার অভিযোগে মো. সায়েম (১৮) নামের এক তরুণকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করেছে পুলিশ। তিনি শরীয়তপুর সদর উপজেলার হাজরাসার এলাকার সাইদ আকনের ছেলে।

মিছিলটির একটি ভিডিও পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এতে দেখা যায়, কয়েকজন মুখে মাস্ক ও মাথায় সাদা কাপড় বেঁধে মিছিলে অংশ নিয়েছেন। তাঁদের কয়েকজনের হাতে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা ছিল। মিছিল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শরীয়তপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেনের নামে স্লোগান দিতে শোনা যায়।

মিছিল চলাকালে শহরের প্রধান সড়কে অটোরিকশা, রিকশা ও ভ্যানসহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করতে দেখা যায়। পুলিশ বক্সের সামনে দিয়ে মিছিল যাওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়।

পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহ আলম বলেন, ‘জুমার নামাজের পর, যখন শহরে লোকজনের চলাচল কম ছিল; তখন কয়েকজন মিলে পুলিশ বক্সের দিকে মিছিল করেন। খবর পেয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে একজনকে আটক করেছি। বাকিদের আটকের চেষ্টা চলছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

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