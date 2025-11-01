জেলা

সিলেটে অটোচালকদের আন্দোলনে থাকা সিপিবি নেতাকে মধ্যরাতে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
সিলেট
সিলেটে গ্রেপ্তার হওয়া সিপিবি নেতা আনোয়ার হোসেন
ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) সিলেটের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেনকে (সুমন) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার মধ্যরাতে নগরের আখালিয়া কালীবাড়ি এলাকার বাসা থেকে তাঁকে মহানগরের জালালাবাদ থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তার আনোয়ার হোসেন সিলেট নগরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারসহ ১১ দফা দাবিতে গত মঙ্গলবার আয়োজিত আন্দোলন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। সিপিবি সিলেট জেলার বর্তমান কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর এই সদস্য পেশায় আইনজীবী।

আনোয়ার হোসেনকে গ্রেপ্তার করার বিষয়টি রাতে প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। তিনি বলেন, কোন মামলায় আনোয়ার হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা আজ শনিবার জানানো হবে।

এদিকে আনোয়ারের রাজনৈতিক সহকর্মীদের অভিযোগ, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালকদের আন্দোলনে উপস্থিত থাকার কারণেই সিলেটের প্রগতিশীল রাজনীতির পরিচিত এই মুখকে পুলিশ বিনা অভিযোগে তুলে নিয়ে গেছে। রাত ১২টা থেকে সাড়ে ১২টার মধ্যে জালালাবাদ থানার পুলিশ তাঁকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায়।

এর আগে গত মঙ্গলবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নগরের চৌহাট্টা-জিন্দাবাজার সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালকেরা। এতে আনোয়ার হোসেনসহ কয়েকজন রাজনীতিক অংশ নেন। ওই দিন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চৌহাট্টা এলাকার পার্শ্ববর্তী সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে সিলেট জেলা রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে একই দাবিতে শ্রমিক সমাবেশ হয়।

বিক্ষোভের এক পর্যায়ে আনোয়ার হোসেনসহ আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধিদল মহানগরের পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এরপর ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারসহ ১১ দফা দাবি জনিয়ে আগামীকাল রোববার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়ে আন্দোলন স্থগিত করেন শ্রমিকেরা। ওই আলটিমেটাম শেষ হওয়ার এক দিন আগে আনোয়ার হোসেনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

পুলিশের অভিযোগ, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালকদের আন্দোলনে তৃতীয় একটি পক্ষ ইন্ধন দিচ্ছে। তবে কারা এই তৃতীয় পক্ষ, এটা পুলিশ জানায়নি।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন