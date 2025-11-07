ফরিদপুর জিলা স্কুলের ১৮৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পুনর্মিলনী ২৫–২৬ ডিসেম্বর
ফরিদপুর জিলা স্কুলের ১৮৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর দুই দিনব্যাপী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজক কমিটি ‘১৮৫ বর্ষ উদ্যাপন ও পুনর্মিলনী আয়োজক পরিষদ’ এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানায়।
আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ফরিদপুর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন আয়োজক কমিটির সদস্যসচিব মো. ওয়াহিদ মিয়া। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আয়োজক কমিটির সদস্য রাজীব হোসেন খান।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বর্তমান শিক্ষার্থীদের জন্য নিবন্ধন ফি ধার্য করা হয়েছে ১০০ টাকা। এ ছাড়া এসএসসির বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী নিবন্ধন ফি দুই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা। এই চাঁদা অনলাইনে পরিশোধ করতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে দুই দিনব্যাপী আয়োজনের খসড়া উপস্থাপন করা হয়। আয়োজনের মধ্যে রয়েছে শোভাযাত্রা, স্মৃতিচারণা, স্কুলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শন, আতশবাজি উৎসব, ক্রীড়ানুষ্ঠান, স্কুলের উন্নয়ন পরিকল্পনাবিষয়ক আলোচনা, র্যাফল ড্র, বিনোদন অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘ফরিদপুর জিলা স্কুল দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ও সুপ্রাচীন বিদ্যাপীঠ। আসুন, সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ফরিদপুরের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে স্মৃতিময় এই পুনর্মিলনী আয়োজনকে সার্থক ও অবিস্মরণীয় আনন্দ উৎসবে পরিণত করি।’