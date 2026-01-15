আপিলেও টিকল না আনিসুল ইসলাম মাহমুদের আবেদন, পারছেন না প্রার্থী হতে
জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সভাপতি ও জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদের প্রার্থিতা বহালের আবেদন নামঞ্জুর করেছে নির্বাচন কমিশন, অর্থাৎ আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না তিনি। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকায় নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে এ শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
জাতীয় পার্টির এই শীর্ষ নেতা চট্টগ্রাম–৫ (হাটহাজারী) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। এর আগে মনোনয়নপত্র যাচাইয়ের সময় রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মো. জিয়াউদ্দীন আনিসুল ইসলাম মাহমুদের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেছিলেন।
দলীয় মনোনয়নপত্র সঠিক না থাকায় তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে বলে জানায় রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়। তিনি এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন। তবে কমিশন তাঁর আবেদন নামঞ্জুর করেছে।
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম-৫ আসন থেকে টানা চারবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন।